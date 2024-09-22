«Ахмат» — «Крылья Советов». Ждём голы в матче РПЛ

Не успел отгреметь 4-й тур Кубка России, как пришла пора возвращаться к чемпионату России. В понедельник, 23 сентября, состоится матч, который закроет программу 9-го тура Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном примет самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Ахмат» — «Крылья Советов» 23 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.25, что приблизительно равно 44% вероятности. Победа «Крыльев Советов» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20 — около 30% вероятности. Ничья оценивается коэффициентом 3.70.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Грозном получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. На гол гостей можно поставить за 1.35. Наиболее вероятным, по мнению экспертов, является счёт 1:1. Коэффициент на такое событие – в районе 6.60.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Крылья Советов» (23.09.2024)

Грозненский «Ахмат» в будни одержал первую победу за девять официальных матчей. На выезде в Кубке России удалось обыграть «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:1. Однако сказать, что назначение Сергея Ташуева на пост главного тренера принципиально изменило ситуацию, довольно трудно.

Дело в том, что грозненцы обыграли нижегородский клуб благодаря удалению и пенальти. До того, а именно в дебютном матче Ташуева после возвращения, они потерпели поражение от московского «Динамо» со счётом 2:4. Да, получается регулярно забивать, но оборона по-прежнему хромает.

Впрочем, «Крылья Советов» тоже не могут похвастаться надёжной защитой и высоким положением в таблице. Самарский клуб недавно разгромно проиграл «Спартаку» (1:4) и потерял шансы на борьбу за Кубок России. При этом ещё свежо в памяти кубковое поражение от московского «Динамо» со счётом 1:5.

Зато в чемпионате России дела чуть лучше. После не самого удачного старта удалось разжиться очками и обосноваться на безопасной 10-й строчке в таблице. Конкурентов достаточно, расслабляться не стоит. Но победы над «Пари НН» (3:1) и «Рубином» (2:0) говорят о сохранившемся потенциале.

Отсюда вытекает предположение — в предстоящем матче между «Ахматом» и «Крыльями Советов» логично ожидать голы в обе стороны. Даже не исключено, что соперники на двоих забьют более двух раз. Грозненская команда сейчас пытается решить свои проблемы и вырваться из зоны вылета. Самарская же команда более стабильна.

И всё же против гостей, помимо фактора выездного матча, будут играть кадровые потери. Недавно стало известно о характере травмы центрального полузащитника Максима Витюгова, который выступал ближе к обороне. Это повреждение крестообразной связки. Очередные перестановки в составе на пользу обороне не пойдут.

Ставка: обе забьют за 1.72.