Экспресс с коэффициентом 7.0: увольнение Де Росси сделает «Роме» только хуже

Последний выходной день недели порадует нас интересными футбольными матчами. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.00.

Прогноз на матч «Байер» — «Вольфсбург»

Действующий чемпион Германии не собирается сбавлять обороты. Да, в этом сезоне «Байер» уже проиграл – «Лейпцигу» (2:3), но пока это единственное поражение. В Бундеслиге он победил мёнхенгладбахскую «Боруссию» (3:2) и «Хоффенхайм» (4:1). А недавно удачно стартовал в Лиге чемпионов, разгромив «Фейеноорд» — 4:0. Флориан Вирц записал на свой счёт дубль.

Хаби Алонсо похвалил своих подопечных, отметив эффективность атак, серьёзный настрой и тактическую гибкость. Теперь нужно проявить все эти качества в игре с «Вольфсбургом». «Волки» в последней встрече с «Айнтрахтом» плохо отнеслись к реализации моментов, что привело к поражению – 1:2. Хотя моментов было более чем достаточно.

Это не первое поражение зелёно-белых в этом сезоне. Также они уступили «Баварии» (2:3), но победили «Хольштайн» (2:0). Хотя результат встречи с новичком не может служить хорошим примером. Нас ждёт классная игра с обилием моментов и голов. «Вольфсбург» вполне способен огрызнуться, но «Байер» всё-таки фаворит. Поставить на победу леверкузенцев и тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70.

Прогноз на матч «Рома» — «Удинезе»

«Рома» попала в сложное положение. После впечатляющего прошлого сезона в этом у Де Росси далеко не всё получалось. Четыре матча и ни одной победы. Как результат, руководство приняло решение уволить тренера. Но футболисты были не согласны. Они выступили против этого решения. Правда, спорить тут бесполезно. На место Де Росси уже назначен Иван Юрич.

А вот у «Удинезе» на удивление дела идут неплохо. Сыграно уже четыре матча, а команда по-прежнему не уступала. Она начала сезон с ничьей во встрече с «Болоньей» (1:1), а затем одержала три победы кряду – над «Лацио» (2:1), «Комо» (1:0) и «Пармой» (3:2).

Как-то даже не верится в победу «Ромы» над «Удинезе». Если часть футболистов выступили с заявлением к руководству клуба с несогласием уволить Де Росси, то будут проблемы в раздевалке. Да и с мотивацией. Не спасёт даже Артём Довбик. Мы предлагаем ставку на то, что «Удинезе» не проиграет, за 2.25.

Прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Атлетико»

Вряд ли на старте сезона у болельщиков есть претензии к «Райо Вальекано». Команда одержала две победы в пяти матчах. Она одолела «Реал Сосьедад» (2:1) и «Осасуну» (3:1), а вничью сыграла с «Хетафе» (0:0). Даже поражения от «Барселоны» (1:2) и «Эспаньола» (1:2) не выглядят такими болезненными.

Игра с «Атлетико» — это серьёзное испытание. «Матрасники» идут без поражений в новом сезоне. Они одержали победы над «Жироной» (3:0), «Атлетиком» (1:0) и «Валенсией» (3:0), а вничью сыграли с «Вильярреалом» (2:2) и «Эспаньолом» (0:0). Плюс подопечные Диего Симеоне победили «Лейпциг» (2:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Летом «Атлетико» мощно усилился. Особенно в атаке. Состав «матрасников» пополнили Хулиан Альварес, Конор Галлахер и Александр Сёрлот. Остаётся в прекрасной форме Гризманн. Поэтому, несмотря на неплохие результаты, у «Райо Вальекано» практически нет шансов. Мы предлагаем поставить на победу команды Симеоне за 1.83.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Байера» над «Вольфсбургом» и тотал больше 2.5 мяча за 1.70.

Ставка 2: «Удинезе» не проиграет «Роме» за 2.25.

Ставка 3: победа «Атлетико» над «Райо Вальекано» за 1.83.

Общий коэффициент: 1.70 Х 2.25 Х 1.83 = 7.00.