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Металлург — Салават Юлаев, прогноз на матч КХЛ 23 сентября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Металлург» — «Салават Юлаев». Шансы Андрея Разина равны нулю
Максим Ермаков
«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ
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Как и количество заброшенных шайб в основное время в трёх из пяти последних встреч.

23 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» будет принимать «Салават Юлаев» на «Арене-Металлург». Начало встречи – в 17:00 мск. Не занимайтесь самообманом. Такая трудовая победа над «Нефтехимиком» — не показатель.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» 23 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами магнитогорцев. Поставить на победу «Магнитки» в основное время можно с коэффициентом 2.40. Шансы уфимцев оценили в 2.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.13, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.70. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев» (23.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победа в Кубке Гагарина как будто не пошла на пользу «Металлургу». Андрей Разин надел корону, а его команда начала регулярный чемпионат настолько слабо, что подверглась критике. Ругают «Магнитку» вполне по делу. Серия поражений из четырёх матчей прервалась только в минувшей встрече.

Наконец-то дождались болельщики победы «лис» над «Нефтехимиком». Очень тяжёло дался результат магнитогорцам. В основное время они сыграли вничью с нижнекамцами – 0:0. Хотя шансов открыть счёт было более чем достаточно. «Волки» суммарно получили 12 минут штрафного времени.

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Не получилось у команды Разина реализовать большинство. Встреча добралась до буллитов, в которых потребовалось по восемь бросков для определения победителя. Но «Металлург» переиграл «Нефтехимик» благодаря трём реализованным броскам Михайлиса.

Немного освежим память о серии поражений, во время которой «лисы» проиграли дважды нижнекамскому клубу – 0:2 и 2:3, уступили «Ак Барсу» (0:2) и «Северстали» (2:5). Реализация и работа в атаке смущают. «Салават Юлаев» — соперник другого уровня.

Этот сезон уфимцы начали ударно. Они одержали пять побед в шести матчах. Обыграть подопечным Виктора Козлова удалось такие команды, как «Ак Барс» (5:3), «Трактор» (2:1 Б), «Автомобилист» (5:3), «Авангард» (4:2) и «Локомотив» (3:2 ОТ).

Встреча с железнодорожниками получилась непростой для «зелёных». Они уступали 0:2, но смогли взять себя в руки и одержать волевую победу. К слову, отыграться в матче с ярославцами – это сложная задача. Удивительно, что «Салават Юлаев» с ней успешно справился. Уфимцы проявили характер.

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А ведь в команду Виктора Козлова мало кто верил. Смущало, что в предсезонке результат давала тройка легионеров. Она и сейчас остаётся главной силой «зелёных». Автором победной шайбы в игре с «Локомотивом» стал Александр Хмелевски. Он играет в одном звене с канадцами Ливо и Тоддом. Как с ними будет бороться «Металлург» — сложно представить.

Мы предлагаем поставить на победу «Салавата Юлаева» с учётом овертайма и буллитов за 1.95. «Металлург» в трёх из пяти последних матчей оставался без заброшенных шайб. Никуда не делась проблема с реализацией, несмотря на победу над «Нефтехимиком», ведь она получилась трудовой, а сама встреча – скучной. Уфимцы гораздо интереснее.

Ставка: итоговая победа «Салавата Юлаева» за 1.95.

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