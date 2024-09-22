«Трактор» — «Спартак». Жамнову не испугать Бенуа Гру

23 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» будет принимать «Спартак» на «Арене-Трактор». Начало встречи – в 17:00 мск. Обе команды в отличном тонусе, но победа достанется только одной. Кому же?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Спартак» 23 сентября 2024 года

Букмекерские конторы не могут определиться с фаворитом. Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.50. Шансы москвичей оценили в 2.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.90. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Спартак» (23.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Бенуа Гру оказался классным тренером. Его уже сравнивают с Бобом Хартли. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов отмечает, что у этих специалистов много общего в понимании игры, общении с хоккеистами и даже в манере поведения на пресс-конференциях. Он не исключает, что такой тренер может довести «Трактор» до финала Кубка Гагарина.

Но об этом пока говорить очень рано. «Белые медведи» одержали три победы подряд – над СКА (3:0), «Сочи» (4:1) и «Нефтехимиком» (3:2). 23-летний Максим Шабанов выходит на первые роли в челябинском клубе. Он забрасывал в каждой из четырёх последних встреч.

Зак Фукале остаётся основным голкипером «белых медведей». Он проделывает огромный объём работы в каждой встрече. В общем, играют челябинцы как одно целое. Они демонстрируют высокую динамику, очень активны в нападении, и на их хоккей приятно смотреть.

Впрочем, хоккей «Спартака» — это тоже удовольствие для зрителей. Далеко не многим командам удаётся сдерживать атакующую мощь красно-белых. Конечно, в этом сезоне первая тройка Голдобин, Порядин и Морозов активна не так сильно. Хоккеисты обязательно выйдут на пик формы и ещё не раз удивят болельщиков своими показателями.

В прошлом матче «Спартак» неожиданно проиграл «Сибири» — 1:3. Мог сказаться семидневный перерыв. Алексей Жамнов признался, что именно он сбил игровой ритм красно-белых. А ведь до встречи с новосибирцами московский клуб возглавлял таблицу Западной конференции.

Причём победы «Спартак» добывал непростые. Он выиграл два московских дерби – у ЦСКА и «Динамо», побеждал «Торпедо». Каждый раз, когда красно-белые выигрывали в этом сезоне, в матчах забрасывалось не менее шести шайб. Шансы реабилитироваться за поражение от «Сибири» есть, но соперник непростой.

Даже в последних 10 матчах между этими командами не было преимущества у одной из них. «Спартак» выиграл пять раз, и, соответственно, столько же – «Трактор». Поэтому такое замешательство в выборе фаворита у букмекеров кажется вполне оправданным.

Но «белые медведи», победив «Нефтехимик», открыли домашнюю серию матчей в этом сезоне, а «Спартак» впервые в этой регулярке оказался на выезде, в Новосибирске. Все мы помним, чем это закончилось. Поэтому в качестве ставки предпочтём победу «Трактора» с учётом ОТ и буллитов за 1.90.

Ставка: итоговая победа «Трактора» за 1.90.