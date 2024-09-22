«Локомотив» — «Северсталь». Радулов остановит Андрея Козырева

23 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» будет принимать «Северсталь» на «Арене-2000-Локомотив». Начало встречи – в 19:30 мск. Команды находятся в верхней части таблицы Западной конференции, но железнодорожники впереди. Всё может измениться, ведь разница между ними – одно очко.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Северсталь» 23 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами железнодорожников. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.70. Шансы череповчан оценили в 4.40. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.35, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.55. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 2.02.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Северсталь» (23.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 сентября 2024, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Подопечные Игоря Никитина начали регулярный чемпионат очень бодро – с четырёх побед подряд. В том числе «Локомотив» взял реванш у «Металлурга» за поражение в финале Кубка Гагарина и обыграл СКА (2:0). В последних встречах последовал небольшой спад, но вряд ли это говорит о возникновении проблем.

В последних трёх матчах железнодорожники потерпели два поражения. Они уступили «Нефтехимику» (0:1), несмотря на большое преимущество по броскам в створ. Нижнекамцы очень хорошо оборонялись. Это их главный козырь на этот сезон. В последней встрече ярославцы уступили «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ). Причём команда Игоря Никитина вела 2:0, но в третьем периоде растеряла всё преимущество.

«Локомотив» просто не ожидал, что уфимцы смогут проявить характер и выиграть заключительный отрезок. К этому клуб был не готов, а нужно не расслабляться! Несмотря на это, железнодорожники возглавляют таблицу Западной конференции и попытаются удержаться на первом месте как можно дольше.

Хорошо влился в состав ярославского клуба Александр Радулов. Ему пришлось перестроиться на непривычную роль. «Локомотив» — это спокойная команда, в которой каждый хоккеист умеет сдерживать эмоции. Все играют как одно целое, не нарушая поставленных Игорем Никитиным задач. Теперь и бывший нападающий «Ак Барса» стал спокойнее.

А у «Северстали» эмоции в каждом матче бьют через край. Очень подвижная, динамичная и атакующая команда. Андрей Козырев становится опытнее, но не отказывается от хоккея, к которому череповчане приучены. «Рыси» занимают второе место в таблице Западной конференции и забросили 25 шайб в восьми матчах. Вот только и пропустили 21.

Сталевары не боятся пропускать, потому что знают, что способны забивать ещё больше. В последней встрече с минским «Динамо» (1:3) прервалась трёхматчевая победная серия «Северстали». Интересно, что «зубрам» удалось перебросать «рысей».

До поражения подопечные Андрея Козырева обыграли ЦСКА (4:2), «Металлург» (5:2) и «Торпедо» (5:4). Тот самый результативный хоккей, который любит каждый болельщик. Конечно же, в первую очередь выделяется первая тройка нападающих. Аймурзин набирает очки в шести последних играх, Пилипенко прервал семиматчевую результативную серию в прошлом матче, а Ильин отдаёт по результативной передаче в пяти встречах кряду.

Умение вести спокойную игру и бдительность в обороне должны помочь «Локомотиву» справиться с агрессивным нападением «Северстали». Игра с такими командами, как железнодорожники, в принципе неудобна для «рысей». Предлагаем ставку на победу ярославцев и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.10. Ну и большую роль сыграют болельщики. Команда Игоря Никитина на них рассчитывает.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.10.