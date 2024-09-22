СКА — «Авангард». Кузнецов и Шарипзянов обещают — будет жарко!

23 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА будет принимать «Авангард» на «СКА-Арене». Начало встречи – в 19:30 мск. У петербуржцев серия побед, а у омичей – поражений. Но встречи между ними всегда получаются особенными.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Авангард» 23 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами армейцев с Невы. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.80. Шансы омичей оценили в 3.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.70. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.78.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — «Авангард» (23.09.2024)

Матчи между СКА и «Авангардом» — это особенное событие. Они получаются очень интересными и яркими. Последние три очные встречи заканчивались минимум восемью заброшенными шайбами. В минувшей игре победу одержали омичи со счётом 9:5. До этого выиграли они же – 5:3.

В этом сезоне от Романа Ротенберга требуют большего. Состав команды летом пополнил обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов. Он продолжает привыкать к обстановке и к КХЛ. Всё-таки хоккеист долгое время отыграл в НХЛ. Адаптация – очень сложный процесс. Пока же на его счету одна заброшенная шайба и четыре голевые передачи.

В составе СКА успешно выступают бывшие хоккеисты «Авангарда». Арсений Грицюк играет в первом звене, а Сергей Толчинский в прошлой встрече забросил первую шайбу в сезоне. Вообще, армейцы с Невы – это смесь опыта и молодого, талантливого поколения. 18-летний Иван Демидов набрал шесть очков по системе «гол+пас». Он играет в одной пятёрке с Кузнецовым.

Петербуржцы постепенно раскачивались и вроде бы добрались до нужных кондиций. Последние три встречи СКА выиграл – у «Лады» (4:3 ОТ), «Сочи» (7:4) и «Торпедо» (4:3). Впечатляет количество голов, но пугает то, как много подопечные Романа Ротенберга пропускают. Хотя болельщикам это нравится.

«Авангард» выглядит противоположностью СКА. Если петербуржцы начали сезон слабо, а теперь показывают красивый хоккей, то омичи стартовали великолепно, но посыпались. Серия поражений «ястребов» насчитывает уже четыре встречи. Они уступили «Амуру» (2:3 Б), «Сибири» (1:4), «Салавату Юлаеву» (2:4) и «Автомобилисту» (0:3).

У подопечных Сергея Звягина перестало получаться с голами. Они даются с большим трудом, несмотря на то что моменты есть. Не хватает Рида Буше и Владимира Ткачёва. По сообщениям официальных источников, канадец близок к возвращению, он уже приступил к тренировкам.

Есть и хорошие новости: «Авангард» заключил контракт с Райаном Спунером, и он вернётся в состав омичей. В прошлом сезоне форвард провёл 75 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отметился 43 результативными передачами при показателе полезности «+12». Как только он сможет принять участие в игре, а также выздоровеет Буше, в одной тройке с Линденом Веем они должны найти взаимопонимание.

Результатами недовольны все в составе «ястребов». Капитан Дамир Шарипзянов высказался, что четыре поражения подряд – это слишком много. Он пообещал болельщикам разобрать с командой все моменты и идти дальше. Дамир также добавил, что из такой ситуации можно выйти только единым кулаком. Такой настрой нравится.

Но утверждать, что вот так вот легко «Авангард» соберётся и обыграет СКА, который на хорошем ходу, тоже неправильно. Скорее всего, нас ждёт повторение последних трёх очных матчей, в которых было много голов с обеих сторон. Команды забрасывали друг другу минимум по три шайбы в каждой из тех встреч. Поставим на тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.15.