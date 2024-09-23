Экспресс с коэффициентом 7.15: Сеск Фабрегас получает опыт, Витора Роке ждёт неудача

Даже в понедельник мы не останемся без футбола. Пусть его будет не так много, как на выходных, но скучать не будем. Предлагаем познакомиться с нашим экспрессом на сегодня.

Прогноз на матч «Аталанта» — «Комо»

Пока «Комо» проводил полноценный отдых, «Аталанта» сыграла вничью 0:0 с «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Бергамаски потратили немало сил и были близки к победе, если бы Матео Ретеги реализовал пенальти.

Перед матчем в еврокубках «богиня» обыграла «Фиорентину» — 3:2, а до этого дважды потерпела поражения – от «Торино» и «Интера». Для «Комо» сезон в Серии А получается неудачным. Прошло уже четыре тура, а подопечные Сеска Фабрегаса по-прежнему не выиграли ни одного матча.

Быть может, сказывается низкий уровень мастерства и недостаток качества состава. А ещё отсутствие реального опыта у испанского тренера. У Джан Пьеро Гасперини его более чем достаточно. Бергамаски на своём стадионе должны обыгрывать «Комо» без особого труда. Даже если состав будет неоптимальным, это никак не повлияет на результат. Поставим на победу «Аталанты» с форой (-1.5) за 2.25.

Прогноз на матч «Бетис» — «Мальорка»

Последние два матча «Бетис» выиграл – у «Леганеса» (2:0) и «Хетафе» (2:1). Автором одного из голов стал 19-летний Витор Роке, взятый в аренду у «Барселоны». Дубль оформил Джовани Ло Чельсо. Потихоньку команда Пеллегрини начинает шевелиться, раскрываются футболисты, на которых были возложены надежды на этот сезон.

Для «Мальорки» матч с «белыми» — это непростое испытание. «Островитяне» проиграли пять последних очных встреч «Бетису». Но в этот раз есть шанс переломить ход истории. Красно-чёрные выгрызают очки в каждой игре. Они уже вырвали ничью у мадридского «Реала», а в последней встрече победили крепкий «Реал Сосьедад» (1:0).

Этот матч должен пройти на равных скоростях. Скорее всего, нас ожидает ничья, но игра «Мальорки» в последнее время вызывает только положительные эмоции. Поэтому в качестве подстраховки мы возьмём ставку, что «островитяне» не проиграют, за 1.87.

Прогноз на матч «Боавишта» — «Бенфика»

Безвыигрышная серия «Боавишты» насчитывает уже четыре матча. Не задалось начало сезона у «шахматных». В последних двух встречах можно было побеждать, но «пантеры» сыграли вничью – с «Эшторилом» (0:0) и «Эштрелой» (2:2). Можно сказать, что команда находится в тупике. А тут ещё следующий матч с таким крепким соперником.

«Бенфика» не проигрывает пять последних матчей во всех турнирах. В том числе в минувшей встрече она победила «Црвену Звезду» в Лиге чемпионов – 2:1. В чемпионате Португалии пока календарь складывается для «орлов» удачно. У них были вполне проходимые соперники.

В предстоящей встрече у «Бенфики» даже есть возможность провести небольшую ротацию, чтобы дать некоторым игрокам отдохнуть после игры в еврокубках. Но важно, чтобы «орлы» правильно настроились на аутсайдера и не допустили недооценки.

В прошлом сезоне «Боавиште» уже удавалось обыграть «Бенфику» — 3:2. Есть предложение поставить в этой игре на тотал больше 2.5 мяча за 1.70. Даже если «шахматные» внезапно дадут бой, это будет результативный футбол. Даже если «орлы» одержат уверенную победу, они вполне могут пропустить, а может быть, учинят разгром.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Аталанты» с форой (-1.5) над «Комо» за 2.15.

Ставка 2: «Мальорка» не проиграет «Бетису» за 1.87.

Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча в игре «Боавишта» — «Бенфика» за 1.70.

Общий коэффициент: 2.15 Х 1.87 Х 1.70 = 7.15.