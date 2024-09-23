«Амур» — ЦСКА. Скоростной хоккей Ильи Воробьёва принесёт плоды

24 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» будет принимать ЦСКА на «Платинум-Арене». Начало встречи – в 12:00 мск. Поездка армейцев по Дальнему Востоку продолжается.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — ЦСКА 24 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами армейцев. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.10. Шансы хабаровчан оценили в 3.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.07, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.75. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.67.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Амур» — ЦСКА (24.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2024, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Амур» не балует своих болельщиков на старте регулярного чемпионата. Всего две победы в шести матчах. Причём обычно домашние матчи «тигры» проводят вполне комфортно, но что-то пошло не так. Они сыграли уже две встречи на своей арене, но потерпели поражения. Уступили сначала «Куньлуню» (2:3).

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин выступил на арене в день поражения от «драконов». Он публично поставил задачу «Амуру» в этом сезоне добраться до финала, а в следующем розыгрыше взять Кубок Гагарина. Пока это выглядит чем-то из области фантастики.

Последнюю встречу «тигры» проиграли московскому «Динамо» (1:2). Мартемьянов в целом остался доволен игрой своих подопечных. Он отметил, что это был равный матч, команды бились в кровь, а над площадкой витало напряжение. Также тренер добавил, что есть претензии к некоторым экземплярам, и пообещал внести изменения на следующую игру.

Они точно нужны, ведь предстоит принимать на домашней арене ЦСКА. И пусть никого не смущают качели армейцев. Илья Воробьёв взял руководство над командой летом, и уже заметны большие изменения, но требуется больше времени, чтобы до конца донести свои идеи до хоккеистов.

В первую очередь красно-синие стали играть смелее, агрессивнее в атаке, но появились ошибки в обороне. Только в одном из восьми матчей ЦСКА пропускал меньше двух шайб – с «Динамо» (3:1). А ещё трудно не заметить сложности с выездными встречами. Три раза москвичи играли в гостях в этом сезоне и потерпели поражения.

Начали с поражения от «Спартака» (2:4), затем уступили «Северстали» (2:4) и, наконец, проиграли «Адмиралу» (2:3 ОТ). Москвичи с «моряками» безалаберно сыграли в плане дисциплины, получив семь удалений. Повезло, что соперник ни разу не реализовал большинство, но ведь мог. Тогда результат был бы совсем иным, более обидным.

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов недавно рассказал, что Илья Воробьёв просит команду играть в скоростной и атакующий хоккей. Он также добавил, что самое большое отличие тех армейцев от сегодняшних заключается в том, что они быстрее срываются в атаку.

И это заметно, иначе гонку лучших бомбардиров не возглавляли бы сразу трое форвардов ЦСКА. Абрамов, Соркин и Полтапов на троих набрали 32 очка по системе «гол+пас». Состав у красно-синих достаточно молодой и очень амбициозный.

Выбор непростой, ведь, с одной стороны, в Хабаровске болельщики требуют первой домашней победы в сезоне, а ЦСКА нужно увозить с Дальнего Востока очки. И, конечно же, армейцы интереснее, перспективнее и просто быстрее. В таких условиях нельзя исключать ничью в основное время. Но при любых раскладах у команды Ильи Воробьёва шансов выиграть больше, пусть и в овертайме или по буллитам.

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 1.70.