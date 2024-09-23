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Амур — ЦСКА, прогноз на матч КХЛ 24 сентября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция, во сколько

«Амур» — ЦСКА. Скоростной хоккей Ильи Воробьёва принесёт плоды
Максим Ермаков
«Амур» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ
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Но для победы в Хабаровске придётся отдать все силы.

24 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» будет принимать ЦСКА на «Платинум-Арене». Начало встречи – в 12:00 мск. Поездка армейцев по Дальнему Востоку продолжается.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — ЦСКА 24 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами армейцев. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.10. Шансы хабаровчан оценили в 3.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.07, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.75. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.67.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Амур» — ЦСКА (24.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Амур» не балует своих болельщиков на старте регулярного чемпионата. Всего две победы в шести матчах. Причём обычно домашние матчи «тигры» проводят вполне комфортно, но что-то пошло не так. Они сыграли уже две встречи на своей арене, но потерпели поражения. Уступили сначала «Куньлуню» (2:3).

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин выступил на арене в день поражения от «драконов». Он публично поставил задачу «Амуру» в этом сезоне добраться до финала, а в следующем розыгрыше взять Кубок Гагарина. Пока это выглядит чем-то из области фантастики.

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Последнюю встречу «тигры» проиграли московскому «Динамо» (1:2). Мартемьянов в целом остался доволен игрой своих подопечных. Он отметил, что это был равный матч, команды бились в кровь, а над площадкой витало напряжение. Также тренер добавил, что есть претензии к некоторым экземплярам, и пообещал внести изменения на следующую игру.

Они точно нужны, ведь предстоит принимать на домашней арене ЦСКА. И пусть никого не смущают качели армейцев. Илья Воробьёв взял руководство над командой летом, и уже заметны большие изменения, но требуется больше времени, чтобы до конца донести свои идеи до хоккеистов.

В первую очередь красно-синие стали играть смелее, агрессивнее в атаке, но появились ошибки в обороне. Только в одном из восьми матчей ЦСКА пропускал меньше двух шайб – с «Динамо» (3:1). А ещё трудно не заметить сложности с выездными встречами. Три раза москвичи играли в гостях в этом сезоне и потерпели поражения.

Начали с поражения от «Спартака» (2:4), затем уступили «Северстали» (2:4) и, наконец, проиграли «Адмиралу» (2:3 ОТ). Москвичи с «моряками» безалаберно сыграли в плане дисциплины, получив семь удалений. Повезло, что соперник ни разу не реализовал большинство, но ведь мог. Тогда результат был бы совсем иным, более обидным.

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Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов недавно рассказал, что Илья Воробьёв просит команду играть в скоростной и атакующий хоккей. Он также добавил, что самое большое отличие тех армейцев от сегодняшних заключается в том, что они быстрее срываются в атаку.

И это заметно, иначе гонку лучших бомбардиров не возглавляли бы сразу трое форвардов ЦСКА. Абрамов, Соркин и Полтапов на троих набрали 32 очка по системе «гол+пас». Состав у красно-синих достаточно молодой и очень амбициозный.

Выбор непростой, ведь, с одной стороны, в Хабаровске болельщики требуют первой домашней победы в сезоне, а ЦСКА нужно увозить с Дальнего Востока очки. И, конечно же, армейцы интереснее, перспективнее и просто быстрее. В таких условиях нельзя исключать ничью в основное время. Но при любых раскладах у команды Ильи Воробьёва шансов выиграть больше, пусть и в овертайме или по буллитам.

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 1.70.

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