«Реал» — «Алавес». Мбаппе придётся потрудиться

Программа уикенда завершена, но график настолько плотный, что времени скучать нет. Уже во вторник, 24 сентября, стартует 7-й тур чемпионата Испании. Среди прочих выделяется матч «Реал» Мадрид — «Алавес», который пройдёт в столице страны на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Ла Лиги «Реал» — «Алавес» 24 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не оставляют практически никаких шансов гостям и отдают явное предпочтение принимающей стороне. Поставить на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 1.24, что приблизительно равно 80% вероятности. Победа «Алавеса» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 14.00 — менее 10% вероятности. У ничейного исхода коэффициент 6.80.

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча в Мадриде получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.47. Причём в гол гостей не сильно верят, коэффициент варьируется в районе 1.95, что можно представить как всего лишь 51% вероятности. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Алавес» (24.09.2024)

На самом деле, довольно странно, что букмекеры так сильно сомневаются в голе гостей. Да, мадридский «Реал» — неоспоримый фаворит. Обладает одним из лучших составов не только в Испании, но и в мире, а также играет на своём поле и находится на подъеме после серии побед. Скорее всего, коллекция приятных результатов снова пополнится.

Однако коллектив Карло Анчелотти не такой стабильный, как может показаться. Во-первых, хотя бы потому, что пропустил в двух последних домашних матчах — со «Штутгартом» (3:1) и «Эспаньолом» (4:1), соперниками не самыми сильными. Да и про тяжёлую ничью с «Лас-Пальмасом» (1:1) на выезде в конце августа забывать тоже не стоит.

Во-вторых, Тони Крооса больше в команде нет, а линия нападения претерпела изменения. Всё-таки звёздные Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе ранее не играли вместе. Да и остальным надо притереться. Короче говоря, как ни крути, изменившимся мадридцам требуется время, чтобы стать единым механизмом.

И здесь на первый план выходит «Алавес». А точнее, его сегодняшние солидные показатели. За четыре последних тура чемпионата Испании клуб добыл три победы при одном поражении и прибился к группе претендентов на еврокубки. Конечно, только дистанция покажет настоящую картину, но для клуба-аутсайдера это солидно.

Впрочем, куда важнее, что за эти четыре игры «Алавес» забил восемь мячей — по два в каждом случае! Получилось в том числе поразить ворота «Севильи» (2:1) и «Реала Сосьедад» (2:0). И если первая в последние годы всё больше напоминает нестабильного середняка и часто оступается, то второй стабильно борется за еврокубки.

На таком фоне хочется поверить в то, что футболисты гостей в предстоящем матче на «Сантьяго Бернабеу» хотя бы раз огорчат ворота Тибо Куртуа. Возможно, бельгиец не успеет оправиться от автогола в последнем матче. Скорее всего, мадридский «Реал» одержит победу в один-два мяча. Но результативность гостей дарит надежду на небольшую сенсацию. Короче, ждём гол «Алавеса».

Ставка: «Алавес» забьёт за 1.95.