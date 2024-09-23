«Барыс» — «Динамо» М. Кудашов расшевелит Гусева

24 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» будет принимать московское «Динамо» на «Барыс-Арене». Начало встречи – в 17:00 мск. Удобный случай для бело-голубых поправить свою статистику.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» М 24 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами бело-голубых. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 1.77. Шансы «снежных барсов» оценили в 3.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.55.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.10, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.75. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» М (24.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2024, вторник. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

У Дэвида Немировски вообще ничего не получается с «Барысом». На старте сезона команду из Казахстана можно смело считать главным разочарованием. Всего одна победа в семи матчах. Да и та была добыта огромным трудом над «Автомобилистом» (2:1 ОТ). Как итог: пока «снежные барсы» находятся на последнем месте в таблице Восточной конференции.

Казалось бы, прерванная череда неудач должна была воодушевить подопечных Немировски, но не тут-то было. После победы последовали два поражения – от «Ак Барса» (0:5) и «Витязя» (1:4). Однако руководство не торопится с увольнением тренера и даёт ему шанс исправиться. Судя по всему, сделать это будет сложно.

Ладно бы последовали хоть какие-то улучшения, но ведь последние два матча были проиграны с довольно большим отставанием от соперников. Да и заброшена в них была всего одна шайба – никуда не годится. Плюс из-за травм выбыли Дамир Жафяров и Виктор Антипин. «Барыс» забросил меньше всех в регулярном чемпионате – семь шайб. Это очень плохой показатель.

Московское «Динамо» тоже далеко от ожиданий. У команды всего три победы в восьми матчах. Были обыграны «Северсталь» (3:1), «зубры» (6:3) и «Амур» (2:1). Как говорит Алексей Кудашов, у команды пока не бегут ноги. Его подопечным нужно переварить нагрузку. Из-за этого, по словам тренера, хромает дисциплина. Хоккеисты нервничают.

Кстати, победа над «Амуром» стала первой выездной для бело-голубых в этом сезоне. До этого они проиграли «Ладе» (3:6), «Спартаку» (2:4), ЦСКА (1:3) и «Адмиралу» (1:4). Конечно, московское дерби — это не совсем выезд, но что касается игр с «Адмиралом» и «Амуром» — заметно, что дальние поездки даются тяжело москвичам. Теперь предстоит гостить в Казахстане.

Хочется видеть больше результативности от тройки Гусев — Уил — Пакетт. Никита набрал только шесть очков по системе «гол+пас». Именно он как капитан команды должен взять на себя ответственность и завести одноклубников, поднять настрой. Иначе даже «Барыс» будет сложно обыграть.

Букмекеры высоко оценивают шансы бело-голубых. Поставить на их победу можно с коэффициентом 1.77. Выглядит привлекательно. Если «снежные барсы» выиграют, это будет похоже на сенсацию. Да, обе команды не в лучшем состоянии, но всё-таки у «Динамо» лучше состав и уровень. Бело-голубые смогут дожать соперника.

Ставка: победа «Динамо» за 1.77.