«Куньлунь» — «Торпедо». Кравец не дрогнет перед Ларионовым

Команды покажут бодрый хоккей. Победить могут как «драконы», так и нижегородцы.

24 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» будет играть с «Торпедо» на «Арена-Мытищи». Начало встречи – в 19:30 мск. Неудачи преследуют эти команды.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо» 24 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами автозаводцев. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.18. Шансы «драконов» оценили в 2.95. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.90, тотал меньше 5.5 шайбы оценён также в 1.90. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.60.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо» (24.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 сентября 2024, вторник. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Пока непонятно, какой хоккей будет демонстрировать «Куньлунь» при Михаиле Кравце. Прошло уже семь матчей, но результаты постоянно разные. Бодрый старт заставил поверить, что бывший тренер «Авангарда» хорошо поработал над командой в межсезонье. Его подопечные обыграли московское «Динамо» (3:1) и «Адмирал» (5:4 ОТ).

На этом положительные моменты закончились. В следующих пяти встречах «Куньлунь» потерпел четыре поражения. Сразу стала очевидна проблема – команда много пропускает. В последних двух встречах «драконы» уступили «Адмиралу» (1:7) и «Сибири» (1:3). Но Кравец остался доволен тем, как его подопечные сыграли с новосибирцами. Тренер подметил, что ему не было стыдно за команду. По его словам, она билась.

Больше похоже на тот момент, когда пытаешься найти хоть что-то положительное. А по существу — «драконы» всё так же испытывают проблемы с реализацией, а Михаил Кравец не может построить надёжную оборону. В принципе, именно пропущенные голы и стали конечной точкой для увольнения наставника из «Авангарда».

А ведь у «Торпедо» дела даже хуже, чем у «Куньлуня». Но это по количеству побед – их всего две. Что касается качества игры, то оно у нижегородцев лучше. Подопечные Игоря Ларионова проиграли последние четыре встречи – «Спартаку» (2:4), «Сочи» (3:5), «Северстали» (4:5) и СКА (3:4).

После поражения от череповецкого клуба тренер «Торпедо» получил предупреждение от КХЛ за отказ отвечать на вопросы журналистов, находящихся в Zoom. Всё это нервы. Хотя бы заметно, что автозаводцы действительно бьются в каждом матче, дают понять болельщикам, что всё наладится. Вели 2:0 с петербургским клубом, но в итоге упустили преимущество.

Причём было много шансов реализовать большинство. Не впечатляет игра Дмитрия Кагарлицкого, который летом перебрался в «Торпедо». В пяти матчах за нижегородцев он остался без результативных действий. Игорь Ларионов сделал небольшой намёк, что нападающий не справляется со скоростями молодёжи.

Скорее всего, поэтому 35-летний форвард проводит мало времени на льду. «Торпедо» — это молодая команда, быстрая, атакующая. Дмитрий должен делиться с нижегородцами своим опытом, чему-то научить их. Может быть, немного адаптируется и начнёт приносить результат.

У Михаила Кравца могут появиться опасения по поводу формы Наиля Якупова. Нападающий так резво начал сезон – с четырёх заброшенных шайб в трёх встречах, но последние четыре игры остаётся без результативных действий. У него будет шанс в игре с «Торпедо».

Матч обещает получиться очень интересным, а самое главное — результативным. У обеих сторон есть проблемы в обороне, но классное нападение. И дать нужный результат может как команда Кравца, так и команда Ларионова. Лучшей ставкой будет тотал больше 5.5 шайбы за 1.90. Рассчитываем на красивый хоккей в исполнении двух команд.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.