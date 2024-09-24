Экспресс с коэффициентом 8.24: пустяк для «Челси», испытание для «Валенсии»

«Аристократы» даже не почувствуют соперника в Кубке лиги, а «летучие мыши» опять столкнутся с проблемами.

Сегодня нас ожидают матчи 7-го тура чемпионата Испании и встречи в Кубке лиги Англии. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.24.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Осасуна»

«Летучие мыши» начинали новый сезон с безвыигрышной пятиматчевой серии. Несмотря на то что соперники были непростыми, это очень плохой показатель. Они уступили «Барселоне», «Сельте», «Атлетику» и «Атлетико». Вничью сыграли с «Вильярреалом». Но в последнем матче болельщики наконец-то дождались первой победы «Валенсии». Она обыграла «Жирону» (2:0).

«Осасуна» начала чемпионат Испании более уверенно. Она одержала три победы в шести встречах. «Красные» победили «Мальорку», «Сельту» и «Лас-Пальмас». Также сыграли вничью с «Леганесом». Но были и болезненные поражения – от «Жироны» (0:4) и «Райо Вальекано» (1:3).

Пять из шести встреч «Осасуны» заканчивались тоталом больше 2.5 мяча. Дома «Валенсия» провела неплохой отрезок. Проиграла, но забила «Барселоне» — 1:2, как раз победила «Жирону» и была ничья с «жёлтой подлодкой» — 1:1. Поэтому логично будет взять ставку на «обе забьют» с коэффициентом 2.25. Будет что-то близкое к ничьей.

Прогноз на матч «Севилья» — «Вальядолид»

«Нервионцы» и не собираются исправляться за прошлый слабый сезон. Этот они начали не лучшим образом. Всего одна победа, да и та добыта над «Хетафе» скромно 1:0. Причём развить этот успех не получилось, потому что в следующей встрече «Севилья» проиграла «Алавесу» — 1:2. Судя по показателям, этот сезон для красно-белых может стать ещё более сложным, чем предыдущий.

«Вальядолид» подходит к этой встрече с пятиматчевой безвыигрышной серией. Проиграли бело-фиолетовые «Реалу» (0:3), «Барселоне» (0:7) и «Сельте» (1:3). Удивительно, что, так много пропустив в этих встречах, «пусела» умудрилась в последнем матче сыграть в нулевую ничью с «Реалом Сосьедад». Хотя у бело-голубых всегда были проблемы с реализацией. Возможно, в этом нет ничего необычного.

Интересно, что все перечисленные поражения «Вальядолид» потерпел в гостевых матчах. Должно же «Севилью» когда-то прорвать, и лучшего момента, чем игра с «пуселой», не придумаешь. Нашей ставкой будет индивидуальный тотал «нервионцев» больше 1.5 мяча за 1.85.

Прогноз на матч «Челси» — «Барроу»

Энцо Мареска проделал отличную работу летом с «Челси», и с момента старта официальных матчей клуб даёт хороший результат. Разгромив в дерби «Вест Хэм» (3:0), «аристократы» смогли взобраться в пятёрку лучших команд АПЛ этого сезона. Теперь важно сохранить темп и продолжить демонстрировать красивый футбол. Николас Джексон оформил дубль в ворота «молотобойцев».

Но теперь Энцо Мареске нужно проявить себя и с другой стороны. Посмотрим, как он выдерживает напряжённый график и насколько умело справляется с ротацией состава. «Челси», помимо АПЛ, также выступает в Лиге конференций, а теперь на подходе Кубок лиги Англии.

«Барроу» — это команда из Второй Лиги, но после семи туров возглавляющая турнирную таблицу. «Синие птицы» не помнят, каково играть с таким ярким клубом, как «Челси». Поэтому им будет сложно даже настроиться на встречу с «аристократами». Понятно, что мотивация будет запредельной, но этого мало. Класс сделает своё дело. Рекомендуем ставку на победу лондонцев и тотал больше 4.5 мяча за 1.98.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: обе забьют в матче «Валенсия» — «Осасуна» за 2.25.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Севильи» больше 1.5 мяча в игре с «Вальядолидом» за 1.85.

Ставка 3: победа «Челси» и тотал больше 4.5 мяча за 1.98.

Общий коэффициент: 2.25 Х 1.85 Х 1.98 = 8.24.