«Металлург» — «Спартак». Разин переоценивает победу над «Салаватом Юлаевым»

25 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» будет принимать «Спартак» на «Арене-Металлург». Начало встречи – в 17:00 мск. В своих последних матчах обе команды удивили. Кто сможет одержать ещё одну победу?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Спартак» 25 сентября 2024 года

Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение «Магнитке». Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.45. Шансы москвичей оценили в 2.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Спартак» (25.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2024, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Наконец-то это свершилось – «Металлург» одержал первую победу в основное время в этом сезоне. Восемь матчей потребовалось магнитогорцам, чтобы порадовать болельщиков. Причём обыграли «лисы» не абы кого, а «Салават Юлаев» — 5:3, для которого поражение стало всего лишь вторым.

На команду было приятно смотреть примерно до середины матча. К 31-й минуте «Магнитка» вела 4:0, но после пропустила три шайбы. Дважды уфимцы забросили в большинстве. Они вполне могли вернуться в игру и сравнять счёт, однако, сняв голкипера, пропустили пятый гол в пустые ворота.

Но не будем торопиться поздравлять Андрея Разина. Возможно, это просто плохой день для голкипера «Салавата Юлаева» Семёна Вязового. Для него это лишь вторая встреча в составе уфимцев. Первая тоже была проиграна – «Автомобилисту» (3:5). После четырёх шайб от «Магнитки» он был заменён на Александра Самонова. И тогда пошла совсем другая игра – в пользу «зелёных».

Кстати, после победы Андрей Разин вспомнил про обидные слова в адрес его команды. Он отметил, что не верит в звёздную болезнь своих подопечных. Но одна игра не показатель. Будем следить, как проявит себя «Металлург» дальше.

«Спартак» — хорошая проверка на качество для любой команды, в том числе для магнитогорцев. Красно-белые в прошлом сезоне показывали результативный хоккей, радовали болельщиков и сохранили игру на этот регулярный чемпионат. Как и состав, который стал основной успеха Алексея Жамнова.

«Гладиаторы» проиграли только две из семи встреч. Оба поражения можно легко объяснить. Уступили «Сочи» (1:2 Б), потому что могли недооценить команду, плохо настроились на аутсайдера. А «Сибири» проиграли потому, что дома новосибирцы в этом сезоне феноменальны.

Последнюю встречу «Спартак» выиграл у «Трактора» по буллитам. Что-то пошло не так после 57-й минуты, к которой красно-белые вели 2:0. Пропустили две ненужные шайбы, и пришлось добывать победу уже в серии послематчевых бросков. С трудом, но переиграли челябинцев – 2:1. Алексей Жамнов согласился, что концовку сыграли неправильно, но задачи были другими. Скорее всего, наставник ошибся с решением играть чуть сзади.

Всё-таки, если разбирать матч с «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» на мельчайшие детали, больше верится во вторую неудачную игру вратаря уфимцев, чем в то, что у «Магнитки» стало получаться. «Спартак» — боевая команда. Может как пропустить первым, а потом отыграться, так и быстро выйти вперёд, но растерять преимущество.

Мы предлагаем интересную ставку, что обе команды будут лидировать в матче с привлекательным коэффициентом 2.60. Вполне может быть такая ситуация на льду, когда «Спартак» выйдет вперёд 1:0, но затем будет проигрывать 1:2. Похоже, что эта встреча будет похожа на качели.

Ставка: обе команды будут лидировать в матче за 2.60.