«Барселона» — «Хетафе». Левандовски и Ямаль компенсируют потерю тер Штегена

Календарь не даёт возможности выдохнуть. Только отгремела программа уикенда в испанской Примере, как на буднях стартует новый тур. В среду, 25 сентября, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне состоится матч 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Примеры «Барселона» — «Хетафе» 25 сентября 2024 года

После мощного перформанса от «Барселоны» совсем неудивительно, что букмекеры отдают ей явное предпочтение. Сделать ставку на победу принимающей стороны предлагается с коэффициентом 1.25, что приблизительно равно 80% вероятности. Победа «Хетафе» при этом доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 12.50, а ничья — с коэффициентом 6.40.

Вместе с тем аналитики убеждены, что предстоящий матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.38, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.62. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16. Победа хозяев всухую представлена с коэффициентом 2.00, а наиболее вероятный счёт — 2:0 в их пользу.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Хетафе» (25.09.2024)

Что и требовалось доказать! На выходных «Барселона» одержала разгромную победу над «Вильярреалом», чем подтвердила случайность поражения от «Монако» в Лиге чемпионов. Можно было бы утверждать, что победа тоже случайна. Однако есть нюансы. Во-первых, каталонцы по делу выиграли со счётом 5:1, а могли даже крупнее.

Во-вторых, в результатах каталонской команды прослеживается определённая закономерность. Если не брать в счёт неприятность на старте еврокубковой кампании, то подопечные Ханс-Дитера Флика выиграли все официальные встречи нынешнего сезона. До разгромной победы над «Вильярреалом» были богатые на голы игры с «Вальядолидом» (7:0) и «Жироной» (4:1).

Хорош Рафинья (5+2 по системе «гол+пас» за шесть туров чемпионата Испании), держит высокий уровень юный Ламин Ямаль (3+5) и взбодрился опытный Роберт Левандовски (6+2). Новый тренер, по словам польского форварда, поставил более атакующую игру команде. Судя по всему, отсюда и такая высокая реализация, ведь состав собран качественный.

А теперь представьте, что такая «Барселона» может сделать со скромным «Хетафе», если накануне катком проехалась по «Вильярреалу». Будет гораздо нагляднее, когда обратимся к состоянию этих команд. «Вильярреал» до 6-го тура Ла Лиги шёл на серии без поражений и числился в группе преследователей. То есть серьёзный соперник.

«Хетафе», в свою очередь, после шести игр в Примере находится в зоне вылета с четырьмя очками из 18 возможных. Нетрудно догадаться, что состояние команды, мягко говоря, не самое стабильное. К её чести, можно отметить лишь два поражения на данном отрезке при четырёх ничейных исходах. Но реализация не впечатляет — всего три забитых мяча.

При таких раскладах вполне логично ожидать очередной победы «Барселоны» в чемпионате Испании. Когда-нибудь каталонская команда снова оступится. Сама ли ошибётся или более сильный оппонент поможет — вопрос. Однако прямо сейчас ждём уверенную домашнюю победу с разницей в пару мячей. 2:0 или 3:1 здесь реально увидеть.

Конечно, всегда всё хорошо быть просто не может. Например, в серьёзной травме основного голкипера сине-гранатовых мало приятного. Но потеря Марка-Андре тер Штегена не должна сказаться на забивной способности команды. А с учётом проблемы «Хетафе» с атакой, тут должны легко справляться и сменщики.

Ставка: «Барселона» выиграет с форой (-1.5) за 1.75.