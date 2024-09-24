«Галатасарай» — ПАОК. Болезненный урок для Чалова

Вот и настала неделя Лиги Европы! В среду, 25 сентября, откроется программа 1-го тура общего этапа соревнования. Среди прочих выделяется матч «Галатасарай» — ПАОК, который пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Интересен он будет прежде всего для поклонников российского футбола. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Галатасарай» — ПАОК 25 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Галатасарая» предлагается с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 64% вероятности. Победа ПАОКа доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.80, а ничейный исход — с коэффициентом 4.60.

Вместе с тем аналитики считают, что еврокубковая встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается в 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — в 2.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72. А наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1, но не исключают и 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы «Галатасарай» — ПАОК (25.09.2024)

У Фёдора Чалова и его новой команды будут проблемы. После вылета из квалификации Лиги чемпионов в конце августа «Галатасарай» хорош. «Галатасарай» агрессивен. Причём как на футбольном поле, так и в медиа. Например, после недавней победы над «Фенербахче» (3:1) турецкий клуб позволил себе резкое высказывание в адрес Жозе Моуринью в одной из социальных сетей.

Про объективность содержания этого высказывания можно поспорить. Но, как видно, «Галатасарай» себе такое позволяет. Просто потому что результаты хорошие. После поражения в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Янг Бойз» стамбульцы провели четыре встречи в чемпионате Турции и добыли четыре результативные победы.

Кроме победы над принципиальным соперником с тремя забитыми мячами, у подопечных Окана Бурука, который дважды привёл «Галатасарай» к чемпионству за два года работы, по пять голов в ворота «Адана Демирспор» (5:1) и «Ризеспора» (5:0), а также три гола в ворота «Газиантепа» (3:1). Ход команда набрала солидный и, судя по всему, не собирается останавливаться перед Лигой Европы.

Чем может покрыть ПАОК? Пожалуй, козырей нет. После пяти туров в чемпионате Греции клуб лидирует с 13 очками из 15 возможных в активе. Однако многие победы были одержаны над скромными оппонентами, а с имеющим еврокубковую практику «Панатинаикосом» даже на своём поле фессалоникийцы остались без голов и сыграли вничью. Да и в целом с голами не так хорошо, как у соперника.

В руководстве надеются, что Фёдор Чалов станет основным бомбардиром греческой команды. Недавно экс-нападающий ЦСКА отметился дебютным голом, помог разгромить «Волос». И всё же в целом не показывает того, чего от него ждут. А потому конкурировать в гостях с «Галатасараем» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов будет тяжело.

Кроме того, стереотип о непростых выездах в Турцию для любой команды появился неспроста. Во-первых, это зачастую сумасшедшая поддержка болельщиков домашнего коллектива и серьёзное давление на гостей. Во-вторых, тот же «Галатасарай» в двух последних сезонах был лучшим среди представителей турецкой Суперлиги по игре на своём стадионе.

Скорее всего, стамбульцы одержат победу и теперь. Причём голов будет достаточно. ПАОК имеет достаточную силу, чтобы огрызнуться и забить. Но «Галатасарай» на ходу, играет дома и очень хорошо реализует свои моменты. Ярко проявляет себя Дрис Мертенс, почти освоился Виктор Осимхен. Короче говоря, проблем греческому клубу явно не избежать.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и «Галатасарай» победит за 2.24.