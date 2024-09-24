«Локомотив» — «Авангард». Радулов продлит серию поражений омичей

25 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» будет принимать «Авангард» на «Арене-2000-Локомотив». Начало встречи – в 19:30 мск. Ждать ли шестого поражения подряд от омичей?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Авангард» 25 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами железнодорожников. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 1.90. Шансы омичей оценили в 3.75. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.60, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.77. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.98.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Авангард» (25.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2024, среда. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Железнодорожники ярко стартовали в регулярном чемпионате. Они показывают хорошую, слаженную игру. В целом подопечные Игоря Никитина всегда считаются одним целым. Скажем так, «Локомотив» — эталон спокойствия и стабильности в КХЛ. Он реже остальных даёт сбой.

Ярославский клуб одержал шесть побед в восьми матчах. В том числе над «Металлургом» (3:2) и СКА (2:0), а в последней встрече выиграл у «Северстали» — 4:1. Имеющиеся два поражения в этом сезоне не были болезненными. «Локомотив» уступил «Нефтехимику» (0:1) в очень близкой игре, а также проиграл «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ), упустив победу в последнем периоде.

Даже Александр Радулов смог уверенно вписаться в команду Игоря Никитина. Он стал спокойнее и расчётливее. На счету нападающего три заброшенные шайбы и столько же результативных передач. Также подметим великолепную игру голкипера железнодорожников Даниила Исаева. В том числе благодаря его стараниям ярославцы в этом сезоне не пропускали более двух шайб в основное время ни от одной из команд.

«Авангард» можно назвать антиподом «Локомотива». Омичи показывают ужасные результаты, проиграв пять последних матчей кряду. И толком непонятно, что с ними происходит. Сезон «ястребы» начали резво, одержали три победы подряд, а затем пошли на спад. Конечно, можно было списать это на отсутствие лидеров Буше и Ткачёва.

Но «Авангард» не единственная команда, которая потеряла важных хоккеистов. Нужно искать замены. Тем более состав у омичей вполне хороший. Линден Вей и Дамир Шарипзянов набрали по шесть очков по системе «гол+пас». Однако их стараний часто оказывается недостаточно.

В этой серии поражений «ястребы» уступили «Амуру» (2:3 Б), «Сибири» (1:4), «Салавату Юлаеву» (2:4), «Автомобилисту» (0:3) и СКА (1:4). После поражения от петербуржцев Сергей Звягин назвал основной причиной неудачи то, что его подопечные отступили от игрового задания. Основная же причина – это плохая реализация. Последние четыре встречи омичи забрасывали шайбы только в большинстве.

Над этим усмехнулся даже Роман Ротенберг. Он сказал, что североамериканские рыбаки из Омска умеют забивать только в большинстве, а по игре «пять на пять» ничего не показывают. С этим трудно не согласиться. Также тренер СКА добавил, что система «Авангарда» не изменилась со времён Боба Хартли. По его словам, «ястребы» выполняют всё те же задания.

Вернулся в матче со СКА в состав Рид Буше, но даже это не спасло от поражения. «Локомотив» — организованная команда, которая не даёт лишних шансов соперникам забивать в большинстве. Что же тогда будет делать «Авангард», если его оставят без такого козыря? Ничего. Омичам нужны глобальные перемены. А пока их серия поражений продлится. Наша ставка будет на победу «Локо» за 1.90.

К тому же Александр Радулов, выступая за «Ак Барс», становился раздражителем для омской команды. Теперь он в составе «Локомотива» и готов вновь пощекотать нервишки «ястребам».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.90.