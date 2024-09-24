«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Арне Слот держит марку, Лопетеги спасается от увольнения

25 сентября в матче третьего раунда Кубка лиги Англии «Ливерпуль» будет играть с «Вест Хэмом» на стадионе «Энфилд». Начало встречи – в 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 25 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «красных» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.35. Шансы «молотобойцев» оценили в 9.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.65. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Вест Хэм» (25.09.2024)

«Ливерпуль» быстро адаптировался к жизни без Юргена Клоппа и приспособился к наставничеству Арне Слота. Пока из плохого можно выделить только поражение «Ноттингем Форест» (0:1), которое стало полной неожиданностью. Однако мерсисайдцы на него здорово отреагировали, победив «Милан» в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов – 3:1.

Причём «красные» играли на выезде, но оказались на порядок сильнее «дьяволов». Это хорошее начало пути в еврокубках. На этом «Ливерпуль» не ограничился и разгромил в минувшем матче чемпионата Англии «Борнмут» — 3:0. Луис Диас оформил дубль, а третий мяч положил Дарвин Нуньес.

Подопечные Арне Слота ввязались в борьбу за первое место в АПЛ, которое занимает «Манчестер Сити». Конечно, нас ожидают изменения на кубковый матч, но они не должны быть глобальными. Вратарь Алисон Бекер пропустил минувшую встречу из-за травмы, поэтому на его месте вновь будет играть Кивин Келлехер. Тренер может дать Салаху заслуженный отдых, а на его место выпустить Кьезу.

Но в любом случае у «Ливерпуля» хорошая глубина состава. Болельщикам «Вест Хэма» остаётся только надеяться на хороший результат. Именно с такими чувствами они поедут на «Энфилд». Журналист и инсайдер Николо Скира на днях сообщил, что в скором времени Хулен Лопетеги может быть уволен с поста главного тренера «молотобойцев».

Могло усилить это желание у руководство разгромное поражение от «Челси» (0:3). «Синим» хватило 18 минут, чтобы установить счёт 2:0. Всё, что пытается привнести и внедрить Лопетеги, пока не работает и не приносит толком никакого результата. Да, были победы над «Кристал Пэлас» (2:0) и «Борнмутом» (1:0), но это слишком мелко для клуба, который должен вести борьбу в верхней части таблицы.

Для достижения нужного результата летом «Вест Хэм» даже подписал контракт с Фюллькругом, но он получил небольшое повреждение и две последние встречи пропустил. Предстоящий матч важен для Лопетеги. Если слухи о возможном увольнении близки к истине, то ему нужно показывать результат даже в Кубке лиги. Тем более победа над таким соперником, как «Ливерпуль», будет оценена высоко.

Если рассуждать в таком ключе, что «красные» наверняка внесут значительные изменения в линию защиты, а «Вест Хэм» не станет рисковать и проводить ротацию среди игроков атаки, то нас ожидает обмен голами. В 8 из 10 последних очных встреч эта ставка сыграла. Сейчас на неё дают коэффициент 1.80. Воспользуемся!

Ставка: обе забьют за 1.80.