«Манчестер Юнайтед» — «Твенте». Самолюбие тен Хага будет задето

25 сентября пройдут матчи 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Кто ещё не познакомился с новым форматом, самое время это сделать. В одной из игр встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Твенте» — на стадионе «Олд Траффорд». Начало – в 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Твенте» 25 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «красных дьяволов» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.30. Шансы «тюккерс» оценили в 9.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 6.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.50. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.95.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» — «Твенте» (25.09.2024)

Сложно судить о возможностях и состоянии «Манчестер Юнайтед». После двух поражений от «Брайтона» и «Ливерпуля» подопечные Эрика тен Хага одержали две классные победы – над «Саутгемптоном» (3:0) в АПЛ и над «Барнсли» (7:0) в Кубке лиги. Во встрече с «шахтёрами» Рашфорд, Эриксен и Гарначо оформили по дублю.

Однако последний матч в чемпионате Англии «МЮ» завершил в нулевую ничью с «Кристал Пэлас». Подопечные тен Хага были неудержимы в первом тайме, нанесли 13 ударов по воротам, владели мячом 70%, но счёт на табло изменить не смогли. Во втором последовала просадка, и уже «орлы» владели преимуществом.

В принципе, в этом нет ничего удивительного, когда после таких результативных матчей команда не может забить. Такое случается очень часто. Возможно, даже хорошо, что эта встреча пришлась на АПЛ, а не на Лигу Европы. Потому что в еврокубках «МЮ» необходимо добывать победу. Каждый матч будет на вес золота.

Стабилизироваться «красным дьяволам» мешают травмы. Особенно жаль, что Лени Йоро не успел проявить себя в официальных матчах за «МЮ», получив повреждение. Многих смутило отсутствие Маркуса Рашфорда в основном составе в минувшей встрече с «Кристал Пэлас». Даже пошли слухи о конфликте нападающего с главным тренером. Но Эрик тен Хаг их опроверг. Возможно, он берёг форварда на игру в Лиге Европы. А ещё вернулся Расмус Хойлунд.

«Твенте» уверенно провёл прошлый сезон Эредивизии и старается поддерживать форму в текущем. Правда, теперь команде предстоит грамотно распределять силы между чемпионатом страны и Лигой Европы. Непростая задача.

С момента старта нового сезона «тюккерс» берут разгон. Последние два матча они выиграли убедительно и всухую – у «Херенвена» (2:0) и «Алмере Сити» (5:0). 22-летний полузащитник Сем Стейн – этот тот игрок, который должен стать главным раздражителем обороны «красных дьяволов».

В этом сезоне Стейн забил шесть голов в чемпионате Нидерландов. Чтобы вы лучше понимали, всего на счету «Твенте» их 12. То есть молодой игрок сделал добрую половину работы. «Тюккерс» могли бы выступать в Лиге чемпионов, но в квалификации не смогли пройти «Зальцбург», хотя были очень близки. Первую встречу с «красными быками» они проиграли – 1:2, а вторую завершили вничью – 3:3.

Показатель ли сухие победы «МЮ» над «Барнсли» и «Саутгемптоном» — нет. С этими командами результат и должен был быть примерно таковым. А нулевая ничья с «орлами» — это скорее промах. Реализация подвела команду тен Хага. «Твенте» — симпатичен. Особенно молодой Стейн, за которым скоро может выстроиться очередь.

И опыт подсказывает, что «Манчестер Юнайтед» плохо настроится на «тюккерс». Всё-таки, по меркам клуба АПЛ, нидерландская команда на бумаге не должна доставить проблем. Но мы уверены, что он сможет хотя бы забить один гол. А коэффициент на это дают вполне приличный – 1.83. Пусть вас не смущают последние результаты «красных дьяволов».

Ставка: «Твенте» забьёт за 1.83.