«Будё-Глимт» — «Порту». Никита Хайкин не убережёт ворота

Российскому голкиперу будет сложно против такой опытной и мастеровитой команды.

25 сентября стартует 1-й тур общего этапа Лиги Европы. В одном из матчей «Будё-Глимт» будет играть с «Порту» на стадионе «Аспмюра». Начало – в 19:45 мск. Вся надежда – на российского голкипера.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Порту» 25 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «драконов» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.88. Шансы «молнии» оценили в 3.95. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.30. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.62.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Порту» (25.09.2024)

«Будё-Глимт» рассчитывает навести шороху в Лиге Европы, но волею жеребьёвки ему предстоит провести восемь матчей с непростыми соперниками. Во встрече 1-го тура общего этапа «молнии» сыграют с «Порту», а потом их ждут «МЮ», «Маккаби», «Брага», «Карабах», «Юнион», «Бешикташ» и «Ницца».

Подопечные Хьетиля Кнутсена едва не квалифицировались в Лигу чемпионов. Они выбили РФШ (4:0 и 3:1) и «Ягеллонию» (1:0 и 4:1), но не смогли обыграть крепкую «Црвену Звезду». Дома норвежский клуб одержал победу 2:1, а на выезде уступил – 0:2. А ведь было очень близко к исполнению мечты.

В чемпионате Норвегии «Будё-Глимт» лидирует с опережением в семь очков от ближайшего преследователя. Единственная проблема – слабая глубина состава. В принципе, Хьетиль Кнутсен не может провести ротацию и дать ключевым футболистам выдохнуть. Поэтому есть вопрос, а в каком состоянии подойдут к встрече в Лиге Европы игроки «молний», которые 22 сентября проиграли «Бранну» (1:4).

Особенно Никита Хайкин, для которого матч получился непростым. По его итогам он получил низкую оценку. Российский голкипер играет важную роль в результатах и успехах «Будё-Глимт». Но во встрече с «Бранном» он не совершил ни одного сейва.

«Порту» попались тоже не слабые соперники в Лиге Европы, но сразу выделяется несколько команд, с которыми обязательно нужно набирать по три очка. В их числе «Будё-Глимт», «Маккаби» и «Мидтьюлланн». Остальные соперники – «МЮ», «Лацио», «Олимпиакос», «Хоффенхайм» и «Андерлехт» — вряд ли будут лёгкой прогулкой.

В новый сезон «драконы» вошли уже без Сержиу Консейсау. Команду повёл Витор Бруну, и пока единственное поражение его подопечные потерпели от «Спортинга» (0:2). Все остальные матчи завершились победами. Более того, «Порту» выиграл Суперкубок Португалии.

Последние две встречи сине-белые выиграли — у «Фаренсе» (2:1) и «Витории Гимарайнш» (3:0). Поэтому, в отличие от «Будё-Глимт», команда Витора Бруну будут подходить к игре в приподнятом настроении. Без негатива. Плюс глубина состава у «драконов» на порядок лучше.

Команду пополнил талантливый Самуэль Омородион. 22-летний испанец с места начал рвать. Начал с гола в ворота «Фаренсе», а затем оформил дубль в минувшей встрече с «Виторией Гимарайнш». Вероятнее всего, главный тренер отведёт ему игровое время. С таким рвением и способностями ему может быть достаточно и 20 минут на поле, чтобы перевернуть ход матча.

Никиту Хайкина ожидает много работы. После разгромного поражения в матче первенства у него либо будет больше мотивации, либо же вратарь сыграет в плохом настроении. Но при любом раскладе у «Порту» гораздо выше шансы одержать победу. Разница между командами видна. Поставить на победу «драконов» можно за 1.88.

Ставка: победа «Порту» за 1.88.