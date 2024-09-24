«Ницца» — «Реал Сосьедад». У команды Захаряна сплошные неудачи

Даже ничья во встрече с «орлятами» будет для Альгуасиля большим подарком.

25 сентября стартует 1-й тур общего этапа Лиги Европы. Напомним, согласно новому формату, каждой команде предстоит провести по восемь матчей. Четыре дома и, соответственно, столько же на выезде. В одной из игр «Ницца» будет принимать «Реал Сосьедад» на стадионе «Альянц Ривьера». Начало – в 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Ницца» — «Реал Сосьедад» 25 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «орлят» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.45. Шансы бело-голубых оценили в 3.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.05.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.55. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.05.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Ницца» — «Реал Сосьедад» (25.09.2024)

«Ниццу» не назвать эталоном стабильности. Команда враскачку начала новый сезон чемпионата Франции. Уступив «Марселю» со счётом 0:2, «орлята» были настолько недовольны результатом, что деклассировали «Сент-Этьен» в последнем матче, обыграв его 8:0. Болельщики стали свидетелями невероятной встречи.

Самое интересное, что забивали разные футболисты. Дубль оформил только Юссуфа Мукоко. 19-летний немец перебрался в состав «гимнастов» этим летом из дортмундской «Боруссии» на правах аренды. У Франка Эза вполне достойный состав для выступления в Лиге Европы на хорошем уровне.

«Ницца» выглядит даже как-то увереннее «Реала Сосьедад», который испытывает массу проблем на старте нового сезона. Единственную победу подопечные Иманола Альгуасиля одержали над «Эспаньолом» — 1:0. С того момента они не могут выиграть пять встреч подряд. За это время бело-голубые уступили «Алавесу» (1:2), «Реалу» (0:2) и «Мальорке» (0:1), а вничью сыграли с «Хетафе» (0:0) и «Вальядолидом» (0:0).

Главная причина неудач команды Альгуасиля заключается в плохой реализации моментов. Всего три гола в семи матчах чемпионата Испании. Все они пришлись на первые три тура, а последние четыре встречи бело-голубые забить не могут. Возможно, наличие Арсена Захаряна в составе могло помочь немного исправить эту проблему. Но россиянин продолжает тренироваться по индивидуальной программе.

Поэтому предстоящая игра вполне может завершиться вничью с коэффициентом 3.05. «Ницца», конечно же, находится в более выгодном положении. Она сыграет на домашнем стадионе и крупно победила в последней встрече «Сент-Этьен». Но эти восемь безответных мячей могут стать причиной просадки в результативности.

Часто происходит так, что после крайне ярких и голевых матчей команды не могут забить в следующем даже гола. «Реал Сосьедад» будет рассчитывать на ничью. Это гостевая игра для бело-голубых, они испытывают большие трудности с забитыми мячами и вообще подходят к матчу в плохом настроении.

Ставка: ничья за 3.05.