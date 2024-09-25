Экспресс с коэффициентом 5.99: «Жирону» тянет вниз, «Арсеналу» чужды поражения

Сегодня для болельщиков будет доступен футбол на любой вкус. Матчи очередного тура Примеры, Кубка лиги Англии и даже Лига Европы. Мы подготовили для вас экспресс с коэффициентом 5.99.

Прогноз на матч «Жирона» — «Райо Вальекано»

Лишившись в межсезонье нескольких ключевых футболистов, «Жирона» уже понимает, что не сможет повторить результат прошлого розыгрыша Примеры. В чемпионате Испании наступает только 7-й тур, а показатели бело-красных находятся в плохом состоянии. Последние два матча первенства были проиграны – «Барселоне» (1:4) и «Валенсии» (0:2). Плюс было поражение в Лиге чемпионов от «ПСЖ» (0:1).

«Райо Вальекано» будет в более лучшем настроении. Всё-таки «пчёлы» в последних двух встречах победили «Осасуну» (3:1) и сыграли вничью с «Атлетико» (1:1). «Великаны» тоже успели проиграть в этом сезоне «Барселоне», но не так болезненно – 1:2.

Будем откровенны, «Жирону» обыграла «Валенсия», которая начала этот сезон хуже «Райо Вальекано». Поэтому разумно предложить ставку на то, что «пчёлы» не проиграют, за 2.10. Как минимум на ничью с разобранными бело-красными они могут рассчитывать.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Болтон»

Подопечные Микеля Артеты продолжают демонстрировать футбол высокого качества. В последней встрече они сыграли вничью с «Манчестер Сити» — своим главным конкурентом. Причём у «Арсенала» были все шансы одержать победу. Он вёл 2:1, но пропустил гол на 90+8-й минуте. Недотерпели совсем немножко. В остальном всё хорошо, ведь «канониры» ещё не знали поражений в этом сезоне.

«Болтон» выступает в Первой лиге. Этот сезон начался для клуба неудачно. Он располагается в нижней части турнирной таблицы. «Рысаков» знатно лихорадит. После трёх поражений всухую подряд в первенстве они смогли порадовать болельщиков, обыграв в последней встрече «Рединг» (5:2).

Вывод напрашивается сам. Если «Болтон» проиграл трижды без забитых мячей соперникам из Первой лиги, то поразить ворота «Арсенала» у него просто не будет шансов. Но и много голов от «канониров» ожидать не стоит. Если Артета проведёт ротацию, то создаст более компактную оборону. В качестве ставки выберем сухую победу «Арсенала» за 1.65.

Прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Хоффенхайм»

У «Мидтьюлланна» был шанс поиграть в Лиге чемпионов, но команда не прошла квалификацию. Она проиграла «Словану» по сумме двух матчей – 3:4. Поэтому «волки» стартуют в общем этапе Лиги Европы. Этот сезон в чемпионате Дании клуб проводит вполне удачно – без поражений и находится на первом месте в таблице.

А вот у «Хоффенхайма» дела идут неважно. Сине-белые выиграли матч 1-го тура Бундеслиги, а затем потерпели три поражения кряду – от «Айнтрахта» (1:3), «Байера» (1:4) и «Униона» (1:2). Подопечные Пеллегрино Матараццо достаточно много и часто пропускают, но и сами не уходят с поля без забитых мячей.

Скорее всего, нас ожидает результативная встреча. В качестве ставки предлагаем взять «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча за 1.75. Игра «волков» тоже не про оборону. Ставка «обе забьют» играла в девяти последних матчах «Мидтьюлланна» во всех турнирах.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: «Райо Вальекано» не проиграет «Жироне» за 2.10.

Ставка 2: победа «Арсенала» всухую над «Болтоном» за 1.65.

Ставка 3: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в игре «Мидтьюлланн» — «Хоффенхайм» за 1.75.

Общий коэффициент: 2.10 Х 1.65 Х 1.75 = 5.99.