«Адмирал» — «Торпедо». Тамбиев – молодец, а Ларионову ещё нужно работать

26 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» будет принимать «Торпедо» на «Фетисов-Арене». Начало встречи – в 12:30 мск. Домашняя серия игр «моряков» продолжается. Пока в ней нет места поражениям.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Адмирал» — «Торпедо» 26 сентября 2024 года

Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение «морякам». Поставить на победу клуба из Владивостока в основное время можно с коэффициентом 2.35. Шансы нижегородцев оценили в 2.55. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.55.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.42.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Торпедо» (26.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 сентября 2024, четверг. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

Регулярный чемпионат для «Адмирала» начинался с трёхматчевой выездной серии, во время которой «моряки» проиграли «Куньлуню» (4:5 ОТ) и ЦСКА (2:6). Стоило владивостокцам вернуться на домашнюю арену, как они выдали шикарные результаты, взяв реванш у обеих команд.

На своей арене «Адмирал» выиграл все четыре матча. Он поочерёдно победил «Куньлунь» (7:1), московское «Динамо» (4:1), ЦСКА (3:2 ОТ) и «Витязь» (6:3). Подопечные Леонида Тамбиева стали отталкиваться от атакующей модели. Их хоккей стал более смелым, и это приносит хорошие результаты.

При этом «моряки» умело обороняются. Например, в игре с «богатырями» в третьем периоде они получили 12 минут штрафного времени, но не позволили сопернику забросить даже одну шайбу. Поэтому и фавориты не понимают, как нужно играть с «Адмиралом». Особенно на его территории.

Состав у Леонида Тамбиева молодой, скоростной и непредсказуемый. 23-летний Даниил Гутик набрал 11 очков по системе «гол+пас» и располагается в тройке лучших бомбардиров КХЛ. Также стоит отметить отличную игру в атаке Павла Шэна и Степана Старкова. Не отстаёт от них и 30-летний Либор Шулак. На счету чеха четыре заброшенные шайбы.

Отдельного внимания заслуживает игра вратаря «моряков» Василия Демченко. Кажется, «Авангард» потерял крутого голкипера. Его признали лучшим вратарём прошлой недели. Он одержал три победы в трёх матчах. Сделал 95,1% сейвов при коэффициенте надёжности 1,31. С такой великолепной игрой его могут признать сильнейшим и в следующий раз.

Если «Адмирал» напрашивается на лестные отзывы, то «Торпедо», наоборот, не дотягивает до ожиданий болельщиков. Нижегородцы плохо начали регулярный чемпионат, несмотря на качественное усиление в межсезонье. Четырёхматчевая серия поражений завершилась только в прошлой встрече.

Напомним, к игре с «Куньлунем» автозаводцы подходили после матчей, проигранных «Спартаку» (2:4), «Сочи» (3:5), «Северстали» (4:5) и СКА (3:4). Но подопечные Игоря Ларионова правильно настроились, забросили шайбу ещё до отсчёта первой минуты, а затем развили преимущество. После первого периода они комфортно вели 3:0.

Однако после третьего гола слишком часто нарушали правила. Одним из удалений в третьем периоде «Куньлунь» воспользовался, а мог реализовать больше попыток. Так играть, когда ведёшь в счёте, конечно, нельзя. Встреча закончилась победой автозаводцев – 4:2.

«Адмирал» дома – просто «машина». Нет поводов считать, что «моряки» резко начнут сбавлять обороты. Скорее всего, спад случится уже на выезде. К игре «Торпедо» есть претензии. Победили «Куньлунь», который далеко не эталон надёжной обороны. Этого мало. Мы предлагаем ставку на то, что команда Тамбиева не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 2.20.

Ставка: «Адмирал» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.20.