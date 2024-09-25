«Тоттенхэм» — «Карабах». Ни Лунёва, ни сенсации

Вот и наступила неделя Лиги Европы! В четверг, 26 сентября, пройдут встречи 1-го тура общего этапа соревнования. Среди прочих выделяется матч «Тоттенхэм» — «Карабах», который пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Хозяева являются одними из фаворитов турнира в целом, а потому будет интересно посмотреть на их старт. Начало запланировано на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Карабах» 26 сентября 2024 года

Нетрудно догадаться, что «Тоттенхэм» считается явным фаворитом предстоящего матча. Однако букмекеры оценивают его победу коэффициентом 1.16, что даже в приближении переваливает за 85% вероятности. Это много. Победа «Карабаха», для сравнения, представлена в букмекерских конторах с коэффициентом 18.00, а ничейный исход — с коэффициентом 8.40.

Вместе с тем аналитики уверены, что встреча получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.20. В голе гостей сомневаются и дают всего 52% вероятности. Зато победа хозяев минимум в два мяча оценивается коэффициентом 1.47 — почти 70% вероятности.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Карабах» (26.09.2024)

«Тоттенхэм» и «Карабах» уже встречались в Лиге Европы, а именно на групповом этапе в 2015 году. Тогда английский клуб одержал две победы — со счётом 3:1 на своём поле и со счётом 1:0 на выезде. Несмотря на то что прошло девять долгих лет и составы соперников принципиально изменились, расклады сил остались прежними.

После домашнего поражения в дерби с «Арсеналом» «шпоры» провели два успешных матча — с «Ковентри Сити» (2:1) в Кубке английской лиги и с «Брентфордом» (3:1) в АПЛ. Состав у Ангелоса Постекоглу, сохранившего свой пост, не самый звёздный, но крепкий. Для эффективной борьбы с середняками и аутсайдерами хватает.

«Карабах» в прошлом сезоне громко заявил о себе, добравшись до 1/8 финала Лиги Европы. Более того, он мог даже оставить позади леверкузенский «Байер». Тогда, правда, немцы выдали сумасшедший камбэк и вырвали победу уже в добавленное время. И всё же азербайджанский клуб показывал очень достойный уровень сопротивления.

В этом сезоне состав почти не претерпел изменений. Однако уход голкипера Андрея Лунёва можно назвать потерей. Уровень россиянина действительно был внушительный. В чемпионате Азербайджана команда продолжает доминировать, находится среди лидеров. А вот в еврокубках подвиги несколько сократились.

Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов «Карабах» прошёл спокойно — 2:0 и 5:0 с гибралтарским «Линкольном». Затем было удивительное спасение с болгарским «Лудогорцем» (0:2 и 7:2 д. в.), за что можно похвалить. Только вот в раунде плей-офф команда без шансов уступила загребскому «Динамо» (0:3 и 0:2). Тому самому, которое получило 2:9 от «Баварии».

«Тоттенхэм» более скромен, чем та же «Бавария», но на своём поле должен выигрывать у «Карабаха». Азербайджанцы прыгнули высоко, и теперь к ним все будут относиться по-взрослому. Лондонский клуб не самый стабильный, конечно, но выиграть в два-три мяча вполне может. Тем более что наблюдается победная динамика в последних матчах.

Ставка: «Тоттенхэм» победит в два-три мяча за 2.37.