«Рома» — «Атлетик». Вальверде испортит Довбику настроение

Вот и наступила неделя Лиги Европы! В четверг, 26 сентября, пройдут встречи 1-го тура общего этапа соревнования. Среди прочих выделяется матч «Рома» — «Атлетик» Бильбао, который пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Хозяева являются одними из фаворитов турнира в целом, а потому будет интересно посмотреть на их старт, ведь соперник очень крепкий. Начало запланировано на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Рома» — «Атлетик» 26 сентября 2024 года

Букмекеры не могут выделить явного фаворита, но заметное предпочтение отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно равно 47% вероятности. Победа «Атлетика» из Бильбао доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00, а ничейный исход — с коэффициентом 3.30.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Лиге Европы не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.16, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94 (чуть больше 50% вероятности). Наиболее вероятным представляется ничейный счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы «Рома» — «Атлетик» Б (26.09.2024)

У «Ромы» не всё спокойно. Сначала с поста главного тренера уволили Даниэле Де Росси, который в прошлом сезоне вывел команду в еврокубки и добрался до полуфинала Лиги Европы. А недавно объявили об отставке генерального директора Лины Сулуку из-за конфликта с болельщиками.

На таком фоне дебют Ивана Юрича в качестве нового рулевого римской команды легко было упустить. А ведь дебют сложился удачно! На своём поле получилось разгромить «Удинезе» со счётом 3:0. Победа стала первой в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Причём соперник до того шёл на серии из трёх побед.

В СМИ ходит информация, что даже сами футболисты на встрече с руководством заявили — увольнять Де Росси было неправильно. Так или иначе, а результат с новым специалистом уже есть, и это должно встряхнуть коллектив. Хорошо себя проявил Артём Довбик (гол+пас), привычно ярко играет Пауло Дибала.

Правда, рассчитывать на столь же удачный исход в предстоящем матче Лиги Европы у итальянской команды вряд ли получится. «Атлетик» Бильбао при Эрнесто Вальверде добавил обороты. В прошлом сезоне боролся за Лигу чемпионов и финишировал в топ-5 Ла Лиги, а в нынешнем пока держится в тройке.

В пяти прошлых играх у «Атлетико» четыре победы при поражении от мадридского «Атлетико» (0:1). Хотя и тогда могла быть ничья, пропустили уже в добавленное время. Важно сказать, что остальные соперники были не самые сильные: «Валенсия» (1:0), «Лас-Пальмас» (3:2), «Леганес» (2:0) и «Сельта» (3:1). Зато результативность в порядке. Даже без травмированного Нико Уильямса.

Ранее друг с другом соперники в официальных играх не сходились. Однако стесняться вряд ли кто-то будет. Испанский клуб вышел на достаточный уровень, чтобы достойно показать себя на евроарене. Итальянскому же клубу на своём поле бояться просто невыгодно. Потому ждём голы в обе стороны. Особенно с учётом того, что у гостей сейчас проблемы с вратарями — закрываться смысла нет.

Ставка: обе забьют за 1.94.