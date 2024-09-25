«Фенербахче» — «Юнион». Жозе Моуринью знает своё дело

26 сентября нас ждёт продолжение 1-го тура общего этапа Лиги Европы. В одном из матчей «Фенербахче» будет играть с бельгийским «Юнионом» на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Начало встречи – в 19:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фенербахче» — «Юнион» 26 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «жёлтых канареек» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.65. Шансы брюссельцев оценили в 5.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.05.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.00. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.82.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Фенербахче» — «Юнион» (26.09.2024)

Конечно же, Жозе Моуринью, когда ушёл из «Ромы» и стал тренером «Фенербахче», рассчитывал участвовать в Лиге чемпионов. Для квалификации в сильнейший еврокубковый турнир у португальского специалиста, в принципе, было всё. Но «жёлтые канарейки» не дали нужного результата, даже под его чутким руководством.

Жёлто-тёмно-синие не смогли обыграть «Лилль». Они уступили в гостях со счётом 1:2, а дома чудом взяли реванш – 1:0. Но назначенный в дополнительное время пенальти в ворота «Фенербахче» всё испортил. «Доги» реализовали 11-метровый и прошли дальше, а «жёлтым канарейкам» теперь нужно выступить в Лиге Европы.

В целом чемпионат Турции подопечные Жозе Моуринью начали с хорошим темпом. Пятиматчевая беспроигрышная серия прервалась только в минувшем матче. «Фенербахче» уступил «Галатасараю» — 1:3. Автором единственного мяча стал Джеко, с пенальти. Кстати, Эдин в свои 38 лет возглавляет гонку бомбардиров первенства с пятью голами.

«Юнион» в этом сезоне не выглядит реальным конкурентом для сильных клубов. Со стороны кажется, что встреча с «Фенербахче» вызовет у него массу проблем. Судите сами, брюссельцы тоже проходили квалификацию в Лигу чемпионов, но их растерзала пражская «Славия» с общим счётом 4:1.

Подопечные Себастьена Поконьоли и в чемпионате Бельгии выдают плохие результаты. Безвыигрышная серия длится уже четыре матча. Трижды за этот отрезок «Юнион» сыграл 0:0, а, соответственно, одну встречу проиграл – 0:2. Да уж, не такого старта ожидали болельщики от вице-чемпиона минувшего сезона.

Под руководством Жозе Моуринью находится сильный состав. Особенно по меркам Лиги Европы. Ворота держит под замком вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович, а Фред, Сент-Максимен, Тадич, Джеко разгоняют атаку. «Юниону» в этом матче, да ещё и на выезде, просто нечего ловить.

Рекомендуем ставку на победу «Фенербахче» с форой (-1.5) за 2.70. Не исключаем, что «жёлтые канарейки» не пропустят, учитывая, что брюссельцы провели последние четыре матча без голов. Встреча вполне может завершиться со счётом 2:0 или 3:0.

Ставка: победа «Фенербахче» с форой (-1.5) за 2.70.