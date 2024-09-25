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Аякс — Бешикташ, прогноз на матч Лиги Европы 26 сентября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Аякс» — «Бешикташ». Чиро Иммобиле и Рафа Силва идут к успеху
Максим Ермаков
«Аякс» — «Бешикташ»: прогноз на матч Лиги Европы
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Возраст не помеха для этих футболистов. Они зажгут в Лиге Европы.

26 сентября нас ждёт продолжение игр 1-го тура общего этапа Лиги Европы. В одном из матчей «Аякс» будет принимать «Бешикташ» на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Начало встречи – в 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аякс» — «Бешикташ» 26 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами амстердамцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.88. Шансы «чёрных орлов» оценили в 4.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.15. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Аякс» — «Бешикташ» (26.09.2024)

Лига Европы . Общий этап. 1-й тур
26 сентября 2024, четверг. 22:00 МСК
Аякс
Амстердам, Нидерланды
Не начался
Бешикташ
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аякс» под руководством Франческо Фариоли уверенно преодолел квалификацию в Лигу Европы. Теперь необходимо показать хороший результат в общем этапе турнира. Кроме встречи с «Бешикташем», амстердамцам предстоит провести игры с «Лацио», «Славией», «Маккаби», «Реалом Сосьедад», «Галатасараем», «Карабахом» и РФШ.

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Вполне хорошая компания. Поэтому для «Аякса» не будет ничего невозможного. Если только сам клуб не начнёт давать сбой. Пока же подопечные Фариоли не дают того результата, которого от них ожидали перед началом сезона. Команда из Амстердама победила «Херенвен» (1:0) и «Фортуну» (5:0), сыграла вничью с «Гоу Эхед Иглс» (1:1) и уступила «НАК Бреде» (1:2).

«Аяксу» не хватает вариантов для укрепления защиты, но с атакующим потенциалом должно быть всё в порядке. Ваут Вегорст может преодолеть свою полосу неудач. От него явно ожидают большего, чем он может дать на данный момент. Хотелось бы видеть перспективную молодёжь. Раньше в амстердамском клубе было больше талантов, чем сейчас.

«Бешикташ» не видится аутсайдером предстоящей встречи. Летом команду возглавил опытный Джованни ван Бронкхорст. Для его целей руководство «чёрных орлов» подписало несколько классных футболистов. Работа нидерландского специалиста начала сразу же давать плоды.

Чёрно-белые взяли Суперкубок Турции и занимают третье место в турнирной таблице первенства. В этом сезоне «Бешикташ» ещё не проигрывал. Быстро стал лидером атак команды ванн Бронкхорста легендарный Чиро Иммобиле.

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В чемпионате Турции он забил четыре гола, а также оформил дубль в ответном матче квалификации в Лигу Европы с «Лугано» (5:1). Также нападающий стал причиной успеха во встрече Суперкубка – забил дважды. Поэтому ожидаем, что именно Чиро станет причиной удачных выступлений «чёрных орлов».Также следует отметить классную игру 31-летнего Рафы Силвы. В паре с Иммобиле они являются ключевыми футболистами «Бешикташа».

В общем, для «Аякса» это будет очень сложное испытание. Много фактов говорят в пользу «чёрных орлов». Они действительно хороши. Букмекеры дают отличный коэффициент на то, что «Бешикташ» не проиграет – 1.95. Воспользуемся этим предложением.

Ставка: «Бешикташ» не проиграет за 1.95.

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