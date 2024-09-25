«Лион» — «Олимпиакос». Микаутадзе и Ляказетт настроены оптимистично

Пьер Саж может рассчитывать на голы, но на победу — вряд ли.

26 сентября нас ждёт продолжение матчей 1-го тура общего этапа Лиги Европы. В одном из них «Лион» будет играть с «Олимпиакосом» на стадионе «Групама». Начало – в 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Лион» — «Олимпиакос» 26 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «львов» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.87. Шансы «легенды» оценили в 4.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.00. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Лион» — «Олимпиакос» (26.09.2024)

Пьер Саж прекрасно понимает, что находится под давлением из-за плохих результатов «Лиона». Не задалось у команды начало сезона. Была добыта всего одна победа в пяти матчах, да и та с трудом над «Страсбургом» (4:3). «Львам» пришлось дважды отыгрываться по ходу встречи.

Проиграли «львы» всухую «Ренну» (0:3) и «Монако» (0:2), а также «Марселю» — 2:3. У Пьера Сажа плохо функционирует оборона и страдает реализация моментов. Например, в игре с провансальцами нужно было пользоваться удалением в составе соперника и реализовывать пенальти.

Но «Лион» пропустил все три мяча, находясь в большинстве, а Ляказетт не смог забить с 11-метрового. Годы дают о себе знать, и 33-летний француз уже не так быстр и техничен. В четырёх турах Лиги 1 он отдал всего одну результативную передачу. В целях освежить линию нападения летом был подписан контракт с блеснувшим на Евро-2024 Жоржем Микаутадзе.

Не помогло даже это. Грузин остаётся без результативных действий, и постепенно Пьер Саж делает его игроком ротации. В совокупности по всем этим причинам «Лион» не может считаться явным фаворитом в матче с «Олимпиакосом». Греческий клуб считается очень крепким и неуступчивым соперником.

В минувшем сезоне «легенда» выиграла Лигу конференций, в финале победив «Фиорентину» — 0:0 (1:0 д. вр.). По пути красно-белые выбили даже «Астон Виллу» (4:2 и 2:0). Поэтому никакой недооценки в адрес «Олимпиакоса» быть не должно.

В чемпионате Греции подопечные Хосе Луиса Мендилибара стартовали вполне удачно. Они одержали три победы в пяти встречах, а также сыграли вничью. Единственное поражение «легенда» потерпела как раз в последнем матче – от «Ариса» (1:2). Главное, чтобы эта неудача никак не повлияла на психологический настрой футболистов.

«Олимпиакос» привык принимать любой вызов. Если его соперник аккуратен в обороне и сконцентрирован, то подопечные Хосе Луиса Мендилибара примут правила игры. Если пойдёт результативный футбол – значит, греческий клуб сыграет агрессивнее.

В данном случае «легенда» встретится с «Лионом», главной проблемой которого являются пропущенные голы. Поэтому мы не будем выбирать победителя, а сделаем ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.