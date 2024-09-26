Экспресс с коэффициентом 5.41: Антонио Конте пишет историю «Наполи»

Пока у тренера получается неплохо. Матч в Кубке Италии станет тому подтверждением.

Вслед за одним насыщенным игровым днём приходит другой – такой же многообещающий. Сегодня нас ждут матчи 1-го тура общего этапа Лиги Европы, Кубка Италии и Примеры. Рады поделиться с вами нашим экспрессом с коэффициентом 5.41.

Прогноз на матч «Айнтрахт» — «Виктория Пльзень»

Франкфуртцы начали сезон с поражения от дортмундской «Боруссии» (0:2), но оно стало для них отправной точкой для трёхматчевой серии побед. Обыграл «Айнтрахт» поочерёдно «Хоффенхайм», «Вольфсбург» и мёнхенгладбахскую «Боруссию». Каждому из этих соперников «орлы» забивали не меньше двух мячей.

«Виктория Пльзень» в последней встрече чемпионата Чехии прервала свою 11-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Команда уступила пражской «Славии» (0:3). Между прочим, тоже участнику Лиги Европы. Красно-синим остаётся надеяться, что это поражение никак не скажется на настрое игроков.

«Айнтрахт» выступит на домашнем стадионе, футболисты выйдут на поле в отличном настроении, после серии побед, а «Виктория Пльзень» провалилась в последней встрече. Но красно-синие всегда выкладываются на максимум, несмотря на ограниченные ресурсы. Наилучшим вариантом для ставки будет победа «орлов» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.

Прогноз на матч «Сельта» — «Атлетико»

Между домашними и гостевыми играми «кельтов» огромный контраст. В шести матчах «Сельта» трижды проиграла на выезде и столько же одержала побед на своём поле. При домашних трибунах «небесные» обыграли «Алавес» (2:1), «Валенсию» (3:1) и «Вальядолид» (3:1). Борха Иглесиас и Яго Аспас забили по три мяча в этом сезоне Примеры. От них будет исходить основная угроза.

«Атлетико» начал чемпионат Испании очень бодро. Его беспроигрышная серия в Примере насчитывает шесть матчей. Плюс в Лиге чемпионов «матрасники» победили «Лейпциг» (2:1). Немного расстраивают ничьи, которых было три в этом розыгрыше Примеры, но ведь главное, что нет поражений.

«Матрасники» обыгрывали «кельтов» в шести последних очных встречах. В этот раз преимущество вновь должно быть на их стороне. Но нельзя игнорировать классную игру «Сельты» на домашнем стадионе. Она выложится на максимум. Поэтому наилучшей ставкой будет «обе забьют» за 1.65.

Прогноз на матч «Наполи» — «Палермо»

Неаполитанцы под руководством Антонио Конте смотрятся симпатично. Они не проигрывают четыре последние встречи, в трёх одержав победы. Обыграли «Болонью» (3:0), «Парму» (2:1) и «Кальяри» (4:0). Минувший матч с «Ювентусом» завершился для «партенопейцев» вничью – 0:0.

Без бывшей звезды Виктора Осимхена атака «Наполи» не стала хуже, ведь на его место был приглашён Ромелу Лукаку. Вместе с Хвичей Кварацхелией они являются главной атакующей мощью команды.

«Палермо» выступает в Серии В и находится в середине турнирной таблицы. Розово-чёрные играют под руководством бывшего наставника «Сассуоло» — Алессио Дионизи. Пока результаты неутешительные, но кое-какие сдвиги есть. Например последние четыре встречи «орлы» не проигрывают.

Этого, конечно, мало для победы над крепким «Наполи», который набрал хороший ход. Скорее всего, Антонио Конте сделает немало изменений в составе, выделит игровое время молодым футболистам. Даже это не спасёт «Палермо» от поражения. Поставим на победу «партенопейцев» и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Айнтрахта» над «Викторией Пльзень» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.80.

Ставка 2: обе забьют в игре «Сельта» — «Атлетико» за 1.65.

Ставка 3: победа «Наполи» над «Палермо» и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

Общий коэффициент: 1.80 Х 1.65 Х 1.82 = 5.41.