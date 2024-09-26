Даниил и Андрей начнут турнир с побед, как и 20-летняя Диана, которая не перестаёт удивлять в этом году.

Медведев и Рублёв в ударе, Шнайдер — открытие сезона! Чего ждать от наших в Пекине?

В ночь с 26 на 27 сентября пройдут матчи одного из самых престижных теннисных турниров – АТР-500 и WTA-1000 в Пекине. Многие участники прекрасно знакомы российским болельщикам. Мы выделили три матча, на которые обязательно нужно обратить внимание. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на них.

Прогноз на матч Гаэль Монфис – Даниил Медведев

Медведев в прошлом сезоне дошёл до финала на турнире в Пекине, проиграв Яннику Синнеру. Теперь он попытается завоевать победу. У российского теннисиста хорошая статистика побед в этом году, но почему-то нет ни одного трофея. Хотя неоднократно Даниил был близок к триумфу.

Монфис – возрастной теннисист. Ему уже 38 лет, поэтому французу не хватает скорости и выносливости, чтобы тягаться с более молодыми и талантливыми спортсменами. А на харде важно быть быстрым. Например, на US Open Гаэль выбыл после поражения от Каспера Рууда во втором круге.

У Медведева будет огромное желание завоевать титул в Пекине. Незаметно сезон закончится, и Даниил рискует вовсе остаться без наград. Последнее время Медведев хорошо выступает на харде, но ещё есть над чем поработать. У Монфиса отсутствует стабильность, а также сказывается возраст. Он не в силах конкурировать с такими теннисистами. Предлагаем ставку на победу Медведева и тотал меньше 22.5 гейма за 1.80.

Прогноз на матч Андрей Рублёв – Пабло Карреньо-Буста

Андрей в этом сезоне выиграл два турнира – в Мадриде и Гонконге. Это, конечно, хорошо, но на ТБШ Рублёв выступил как-то неуверенно. Можно даже сказать, что плохо. Россиянин часто испытывает проблемы со стабильностью. У него есть возможности и хватает способностей, чтобы побеждать лучших, но в решающих моментах Андрей очень часто даёт сбой.

У Пабло был длительный перерыв. Он пытается вернуться в прежнюю форму, но ничего толком не выходит. Минувший US Open и «Ролан Гаррос» стали катастрофой для 33-летнего испанца. Он выбыл в первых кругах. Заметны лишь небольшие улучшения в подаче и игре на задней линии корта. Чаще стало получаться у Карреньо-Бусты обострять у сетки.

Но все эти моменты находятся лишь на пути развития и улучшения. Пабло предстоит проделать ещё много работы на пути к восстановлению. А Рублёв и так в отличной форме и готов к новым свершениям. Он должен уверенно обыгрывать испанца, подтверждая свой класс. На победу Андрея со счётом 2:0 можно поставить за 1.80.

Прогноз на матч Софья Кенин – Диана Шнайдер

Пару лет назад Софья считалась уникальной теннисисткой и подавала большие надежды. Она даже выигрывала Открытый чемпионат Австралии, но после этого с каждым годом её игра становилась хуже, а конкуренты прогрессировали. Лучшим результатом в ТБШ этого сезона для Кенин стал третий круг. В матче первого круга WTA-1000 в Пекине американка обыграла Ану Богдан – 7:5, 6:2.

20-летняя российская теннисистка – одна из самых талантливых среди молодого поколения. Её быстрый рост и прогресс стал удивителен. Диана уже поднялась на 16-ю строчку мирового рейтинга WTA. Этот сезон складывается для неё удачно. Шнайдер выиграла три турнира – в Будапеште, Бад-Хомбурге и Хуахине.

Выступления на ТБШ пока даются с трудом Диане, но это, скорее, вопрос времени. Наберётся опыта и не раз удивит болельщиков. На US Open ей удалось добраться до четвёртого круга. В этом году 20-летняя россиянка даже обыгрывала таких соперниц, как Людмила Самсонова, Эмма Наварро, Донна Векич и Кори Гауфф.

Верим в победу Шнайдер, но матч обещает получиться напряжённым. Возможно, потребуется три сета для достижения результата. Поэтому поставим на победу Дианы и тотал больше 19.5 гейма за 2.20.

Прогнозы на теннис

Ставка 1: победа Медведева над Монфисом и тотал меньше 22.5 гейма за 1.80.

Ставка 2: победа Рублёва со счётом 2:0 над Карреньо-Бустой за 1.80.

Ставка 3: победа Шнайдер над Кенин и тотал больше 19.5 гейма за 2.20.