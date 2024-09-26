«Металлург» — «Ак Барс». Андрей Разин занимается самообманом

Сколько не настраивайся на Казань, а дела плохи.

27 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» будет принимать «Ак Барс» на «Арене-Металлург». Начало встречи – в 17:00 мск. Ждать ли чуда от «Магнитки»?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 27 сентября 2024 года

Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение «Магнитке». Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.40. Шансы казанцев оценили в 2.55. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.60. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» (27.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Ненадолго хватило уверенности команды Андрея Разина. Напомним, что «лисам» удалось прервать четырёхматчевую серию поражений, обыграв «Нефтехимик» (1:0 Б). После этого магнитогорцы вновь порадовали болельщиков, победив «Салават Юлаев» (5:3). Но как-то не убедил результат встречи с уфимцами.

Больше было похоже на то, что «зелёные» провели плохой матч, чем на решение всех проблем «Магнитки». Минувшая встреча со «Спартаком» показала – у подопечных Андрея Разина по-прежнему есть трудности. «Металлург» проиграл – 3:4. Причём «Магнитка» вышла вперёд, но затем пропустила четыре шайбы.

Попыталась отыграться в третьем периоде, но немножечко не хватило. Андрей Разин попросил болельщиков пережить эту неудачу. Он отметил, что у «Магнитки» теперь есть игра, хоккеисты всё понимают, отдают силы, но везения не хватает. Может быть и так. Предстоящий матч с казанским клубом сможет проверить магнитогорцев на прочность.

«Ак Барс» после нескольких неудачных игр на старте регулярного чемпионата набрал нужный темп. У Анвара Гатиятулина получилось достучаться до своих подопечных. «Барсы» одержали четыре победы подряд. Одну из них над «Металлургом» (2:0). Остальные – над «Барысом» (5:0), «Сочи» (5:2) и «Ладой» (4:3).

Новый тренер казанского клуба собрал мощное первое звено, которое стабильно приносит результаты. Яшкин, Петан, Барабанов, Юдин и Миллер – это основа успеха. Но уверенно включаются в игру и набирают очки остальные пятёрки. Слаженная игра, полное взаимопонимание – чего ещё может желать наставник?

Первая тройка набрала суммарно 23 очка по системе «гол+пас». Правда не только защитники и нападающие являются причиной успешных выступлений «барсов». Также стоит выделить уверенную игру бригады голкиперов. Гатиятулин умело проводит между Тимуром Биляловым и Амиром Мифтаховым ротацию.

Пока 24-летний вратарь играет увереннее. Он провёл четыре встречи в этом регулярном чемпионате КХЛ и записал в актив два «сухаря». В недавнем матче с «Металлургом» он отыграл «на ноль». Поэтому тренер вряд ли будут проводить изменения. Как побеждать «Магнитку» казанцы уже познали. Осталось просто повторить на бис. Поставим на победу «Ак Барса» с учётом ОТ и буллитов за 1.95.

Ставка: итоговая победа «Ак Барса» за 1.95.