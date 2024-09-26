«Трактор» — «Авангард». Не падать духом!

Рид Буше сделает всё возможное, чтобы не допустить седьмого поражения подряд. Но хватит ли его стараний?

27 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» будет принимать «Авангард» на «Арене-Трактор». Начало встречи – в 17:00 мск. Смогут ли «ястребы» прервать шестиматчевую серию поражений? Или всё настолько плохо?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Авангард» 27 сентября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение «белым медведям». Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.05. Шансы омичей оценили в 3.25. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.35, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.57. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Авангард» (27.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Когда Бенуа Гру возглавил «Трактор», появилось много вопросов. Однако после трёхматчевой победной серии они были сняты. Челябинцы порадовали прекрасным хоккеем, хорошо использовали свои моменты и были сконцентрированны на защите. Таким образом «белые медведи» обыграли СКА (3:0), «Сочи» (4:1) и «Нефтехимик» (3:2).

Закари Фукале показал надёжную игру в воротах, став одной из основных причин этих успешных результатов. Жаль, что счастье длилось недолго. Последние две встречи «Трактор» проиграл. Сначала он уступил «Спартаку» (2:3 Б). Челябинцам удалось отыграться с 0:2, но в серии буллитов красно-белые оказались точнее.

Последний матч «белые медведи» проиграли «Салавату Юлаеву» — 3:5. Причиной поражения стала плохая организованность. Ведя со счётом 2:0, во втором периоде челябинцы понахватали ненужных удалений. Уфимцы реализовали три большинства и вышли вперёд. В третьем периоде они нарастили преимущество.

Как сказал Бенуа Гру: «Сами выстрелили себе в ногу». Лучших слов для объяснения этого поражения действительно не найти. Но эти две проигранные встречи по сравнению с шестиматчевой серией поражений «Авангарда» выглядят пустяком.

Сергей Звягин рискует быть отправленным в отставку в ближайшее время. Задача «ястребов» на каждый сезон – это борьба за первое место и финал Кубка Гагарина. Однако на этот раз совсем непонятно, как команда собирается двигаться к целям. 17 периодов подряд омичи не могут забросить шайбу в равных составах. В это трудно поверить!

Считали, что причиной может быть отсутствие Буше и Ткачёва, однако надеяться только на двух хоккеистов, даже таких ярких, нельзя. Рид вернулся на лёд – и что дальше? Последовало поражение от СКА (1:4), а в последней встрече омичи уступили «Локомотиву» (2:3). Вновь обе шайбы в ворота ярославцев были заброшены в большинстве.

Сергей Звягин прекрасно понимает и не боится говорить о проблемах с реализацией, да и с их количеством. Но почему он не может их решить – пока загадка. Надеяться, что ситуация изменится в лучшую сторону в матче с «Трактором», ошибочно. Встречи челябинцев и омичей – это всегда напряжение, нервы, эмоции.

Мы предложим ставку на «обе забросят больше 1.5 шайбы» с коэффициентом 1.80. Омичи, конечно, больше мотивированы на победу, однако Челябинску тоже не хочется терпеть третье поражение. Также можно рассмотреть голы в большинстве. У омичей с ним всё хорошо, в отличие от игры в равных составах.

Ставка: обе забросят больше 1.5 шайбы за 1.80.