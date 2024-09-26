Сафонов или Доннарумма? Неважно! В матче «ПСЖ» — «Ренн» итог будет один

Парижане на ходу, а гости уже не те.

Футболисты не зря жалуются на плотный график. Событий так много, только и успевай реагировать! В пятницу, 27 сентября, стартует 6-й тур чемпионата Франции. Всё внимание поклонников российского футбола может быть приковано к матчу «ПСЖ» — «Ренн», который пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги 1 «ПСЖ» — «Ренн» 27 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах ожидаемо отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.42, что приблизительно равно 70% вероятности. Победа «Ренна» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 7.30 — менее 15% вероятности. Поставить на ничейный исход можно за 5.40.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.46. На гол «Ренна» коэффициент варьируется в районе 1.55. Фактически эксперты дают почти 65% вероятности на то, что вратарь парижан пропустит хотя бы раз. А Сафонов или Доннарумма это будет — неважно.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Ренн» (27.09.2024)

В прошлом матче ворота «Пари Сен-Жермен» защищал Матвей Сафонов. Снова! Дебют российского голкипера пришёлся на победную игру с «Жироной» в Лиге чемпионов. Тогда Матвей не пропустил — выиграли со счётом 1:0. А вот в матче с «Реймсом» пропустил уже на девятой минуте. Справедливости ради, конечно, стоит отметить, что шансов выручить было мало.

Ничья со счётом 1:1 стала для парижской команды первой в нынешнем сезоне чемпионата Франции и прервала серию. До неё случились результативные победы над «Гавром» (4:1), «Монпелье» (6:0), «Лиллем» (3:1) и «Брестом» (3:1). Как бы Луис Энрике ни хвалил игровые качества Килиана Мбаппе, а получается справляться и без ушедшего француза.

Справиться парижане должны и с «Ренном». Вне зависимости от того, успеет Джанлуиджи Доннарумма вернуться после травмы или место в воротах снова займёт Матвей Сафонов. Во-первых, потому что они в целом хорошо выступают, несмотря на недавнюю потерю очков. Во-вторых, потому что сам «Ренн» нестабилен и далёк от версии себя 2022 года.

Дело в том, что «Ренн» провалил оба выездных матча в этом сезоне Лиги 1. Во 2-м туре получил 1:3 от «Страсбурга», а в 3-м туре — 1:2 от «Реймса». Набирать очки получается пока исключительно в родных пенатах. При этом клуб часто проигрывает конкретно в Париже. Из шести очных встреч с «ПСЖ» на выезде проиграны четыре при одной победе.

Скорее всего, «ПСЖ» сумеет снова одержать победу над «Ренном». Надо исправляться как минимум за ничью с «Реймсом», да и преследователи наступают на пятки и ждут новую осечку. Хотя понятно, что боевитый «Ренн» даст бой в любом случае. Сохранить ворота нетронутыми будет тяжело.

Можно выбирать между победой хозяев в 1-2 мяча и победой хозяев через тотал больше 2.5 мяча. Ожидается результативный матч с голами в обе стороны и борьбой. Но, конечно, перевес должен быть при любых раскладах на стороне принимающей команды.

Ставка: «ПСЖ» выиграет в 1-2 мяча за 2.20.