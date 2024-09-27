«Спартак» Станковича редко проигрывает. «Локомотив» Галактионова это исправит

Пока в Европе гремят еврокубки и топовые чемпионаты, Российская Премьер-Лига тихой сапой добралась до 10-го тура. Центральным, конечно же, считается противостояние идущих в топ-2 «Зенита» и «Краснодара». Однако в дерби «Локомотив» — «Спартак», которое пройдёт 28 сентября на стадионе «РЖД Арена» в Москве, будет не менее жарко. К просмотру рекомендуется! Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 28 сентября 2024 года

Букмекеры ожидаемо не могут выделить явного фаворита в этой паре. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победу «Спартака» можно отыскать в букмекерских линиях с коэффициентом 2.80. Шансы соразмерны и находятся в пределах 35-40% вероятности. На ничейный исход дают коэффициент 3.70.

Вместе с тем аналитики склоняются к тому, что предстоящее столичное дерби получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.71. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.59 (более 60% вероятности). Наиболее вероятным представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Спартак» (28.09.2024)

Что-то давно «Спартак» не проигрывал! Поймите правильно, в данном случае это скорее комплимент. Если не брать в счёт поражение от махачкалинского «Динамо» (0:1) в матче Кубке России, когда Деян Станкович оставил на скамейке многих лидеров, последний раз клуб с новым тренером проиграл в 1-м туре чемпионата России. То есть ещё в июле.

Да, побед не так много, как хотелось бы, но очки удаётся набирать стабильно. А когда случаются победы, они зачастую результативные. Здесь можно вспомнить три разгромные победы над «Крыльями Советов», а ещё по 3:0 с «Факелом» и столичным «Динамо». Клуб стал играть более ярко и эффективно. Особенно в РПЛ. Хотя неудачные дни тоже случаются.

Про минимальное поражение от махачкалинского «Динамо» вспомнили, а за вторым примером далеко ходить не нужно. В 9-м туре красно-белые упустили победу над московским «Динамо» (2:2). До добавленных ко второму тайму минут домашнего дерби, имея при этом численное преимущество после 74-й минуты, вели в счёте 2:1, но умудрились пропустить.

Недавно бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович в одном из интервью допустил некоторые провалы в игре клуба, а также призвал болельщиков избегать эйфории после побед и не ругаться после поражений. И именно перед дерби с «Локомотивом». Неужели знание внутренней кухни помогает ему что-то подозревать? Не исключено.

А хотя здесь знать много и не нужно. Достаточно взглянуть на результаты «Локомотива» в этом сезоне. Начиная с 30 июля столичный клуб выиграл 11 из 12 матчей во всех турнирах, включая одну товарищескую встречу. При этом в трёх последних официальных матчах ему удалось забить 12 мячей при четырёх пропущенных. Соперники не самые сильные, но всё равно — солидно!

Если копнуть глубже, можно увидеть, что в составе железнодорожников мало легионеров, много российских футболистов и молодёжи. Продолжает удивлять Алексей Батраков, хорош Дмитрий Воробьёв. С учётом крутых результатов это значит только то, что Михаил Галактионов сумел внушить своим подопечным уверенность в собственных силах и спокойствие.

И если «Спартак» — это зачастую про эмоции и эйфорию, то хладнокровие (или по крайней мере, большее спокойствие) «Локомотива» может оказаться козырем. Особенно учитывая, что дерби и эмоции — неотъемлемо связанные вещи. Проверять лобовую победу «Локомотива» всё же рискованно, а вот взять нулевую фору с подстраховкой, пожалуй, неплохая идея.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (0) за 1.85.