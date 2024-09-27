Не спешите поздравлять Семака. «Краснодар» готов обойти «Зенит»

Пока в Европе гремят еврокубки и топовые чемпионаты, Российская Премьер-Лига тихой сапой добралась до 10-го тура. Центральным, конечно же, считается противостояние идущих в топ-2 «Зенита» и «Краснодара», которое состоится в Краснодаре 28 сентября. Разница между ними в таблице составляет два очка, а потому интрига серьёзная. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 28 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, однако небольшое преимущество отдают гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.46, что приблизительно равно 40% вероятности. Победа «Краснодара» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00 — 33% вероятности. Коэффициент на ничью составляет 3.60.

Вместе с тем аналитики считают, что центральный матч 10-го тура Российской Премьер-Лиги не получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79. А наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (28.09.2024)

Возможно, это сражение и не станет легендарным, но соперник действительно достойный! «Краснодар», в отличие от «Зенита», не потерял ни одного очка за шесть прошлых туров чемпионата России. Причём многие из оппонентов были более чем крепкими. Среди прочих здесь победы над ЦСКА (1:0), московским «Динамо» (1:0), «Локомотивом» (3:0) и «Ростовом» (2:0). Впечатляет.

В Кубке России у краснодарской команды дела несколько менее стабильны — трёхматчевая серия победа всухую прервалась на ответной игре с ЦСКА (0:2). И всё равно солидно. Тем более что удаётся возглавлять группу С с 9 из 12 возможных очков. А поражение получилось исправить в прошлом туре Российской Премьер-Лиги, когда краснодарцы гостили у «Акрона» и выиграли со счётом 5:2.

При Мураде Мусаеве в этом сезоне «быки» смотрятся ярко — активно идут вперёд и не стесняются владеть мячом. К слову, в среднем за матч в РПЛ они владеют мячом 55,89% игрового времени. Это даже больше, чем у «Зенита» — 54,11%. Атакуют и зарабатывают угловые удары тоже чаще, однако процент реализации моментов ниже. И это неудивительно.

Дело в том, что в составе «Краснодара» куда меньше высококлассных исполнителей, нежели у «Зенита». После ухода Матвея Сафонова в «ПСЖ» из звёзд остались разве что Джон Кордоба да Эдуард Сперцян. У петербуржцев же и скамейка длинная, и на замену часто выходят такие игроки, как Густаво Мантуан, Нуралы Алип и Артур. Это футболисты, которые спокойно усилят любой клуб лиги.

Впрочем, для Сергея Семака столько хороших исполнителей — это козырь и бич одновременно. За примером далеко ходить не нужно. В матче прошлого тура Российской Премьер-Лиги его подопечные с трудом обыграли «Факел». Почему с трудом, если счёт 3:1? Потому что в старте вышли три ярко выраженных центрфорварда и ничего не смогли поделать до перерыва и замен.

В матче с «Краснодаром», который является принципиальным с точки зрения борьбы за лидерство в РПЛ, успех «Зенита» тоже будет зависеть от выбора тренерским штабом состава. После травмы вернулся Максим Глушенков. Возможно, к целому матчу он ещё не готов, но освежить игру со скамейки сумеет. Остальные плюс-минус в форме, а потому можно легко рассчитывать на гол.

Однако есть нюанс. Сейчас «Краснодар» стабилен, результативен и очень опасен. Недооценивать такого соперника или переоценивать собственные силы чревато потерей очков. Да и раньше краснодарский клуб нередко доставлял петербургскому проблемы. В 13 из 14 прошлых очных встреч забивали обе команды. Есть стойкое ощущение, что тренд повторится.

Ставка: обе забьют за 1.79.