«Спартак» — чемпион? В первые 60 минут матчей с «Локомотивом» — да!

28 сентября на стадионе «Локомотив» в Москве состоится матч 10-го тура РПЛ «Локомотив» — «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск. В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч!».

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, но небольшое предпочтение отдают хозяевам поля. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.45. Победа «Спартака» котируется за 2.75, а ставки на ничью доступны за 3.75.

Аналитики считают, что центральный матч 10-го тура РПЛ получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

В прошлом сезоне «Локомотив» и «Спартак» играли дважды. Ещё четыре игры было в позапрошлом сезоне. Мы изучили эти встречи и нашли закономерности, которые могут помочь сделать правильный выбор.

Станкович может быть спокоен

За последние два сезона «Спартак» ни разу не проиграл «Локомотиву». Пять побед и всего одна ничья, которая не даёт нам предложить ставку на победу красно-белых. В прошлом сезоне спартаковцы дома выиграли 3:2, а в гостях состоялась та самая ничья — 1:1. Годом ранее «Спартак» выиграл все четыре встречи: 1:0 и 2:1 — в чемпионате, 1:0 и 4:2 — в Кубке России.

Итак, ничья не даёт поставить на победу спартаковцев, но ведь есть вариант с непроигрышем! Х2 идёт за приличные 1.57 — это хороший вариант как минимум для экспресса. К тому же «Локомотив» вряд ли станет закрываться, а проблемы в этом сезоне команда Деяна Станковича испытывает в первую очередь против «автобусов». Так что присмотритесь к этой ставке.

Час игры = победа «Спартака»

А вот где стоит ставить на победу красно-белых, так это по итогам 60 минут матча. За последние два сезона команды провели между собой шесть игр, и во всех после первого часа выигрывал «Спартак». К счастью для нас, букмекеры предлагают такой вариант для ставки. Причём с очень солидным коэффициентом 2.95! Однозначно стоит проверять!

Ставим на голы!

Раз «Спартак» выиграл первые 60 минут во всех шести последних матчах, то логично поставить на то, что подопечные Станковича забьют на этом временном отрезке. Этот вариант подходит тем, кто не готов рискнуть и поставить на то, что красно-белые победят в первые 60 минут. Коэффициент здесь меньше, но и ставка надёжнее — 1.67.

Есть и ещё одна ставка, на которую стоит обратить внимание. Вариант «Спартак» будет лидировать в счёте более 7.5 минуты». Коэффициент 1.95. Если проанализировать все шесть игр, то мы увидим, что минимальный интервал лидирования в счёте у красно-белых был в ноябре прошлого года. Антон Зиньковский забил мяч на 53-й минуте, а Артём Дзюба сравнял на 64-й. То есть «Спартак» выигрывал 11 минут, этого нам вполне достаточно. Что касается остальных игр, то там эта цифра ещё выше.

Мы рассказали о пари, которые выиграли во всех матчах между «Локомотивом» и «Спартаком» в последние два сезона. Посмотрим, перенесутся ли закономерности на сезон нынешний. Помните, что ставки — это не заработок. Играйте в своё удовольствие!

Ставка 1: «Спартак» не проиграет за 1.57.

Ставка 2: победа «Спартака» в интервале с 1-й по 60-ю минуту за 2.95.

Ставка 3: «Спартак» будет лидировать в матче больше 7.5 минуты за 1.95.