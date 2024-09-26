«Факел» — «Рубин». Мирлинд Даку оставит воронежцев на дне таблицы

27 сентября стартует 10-й тур РПЛ. В одном из матчей «Факел» будет играть с «Рубином» на стадионе «Факел». Начало встречи – в 19:00 мск. Обеим командам пора завязывать с неудачами. Кому повезёт больше?

Коэффициенты букмекеров на матч «Факел» — «Рубин» 27 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами казанцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.40. Шансы воронежцев оценили в 3.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.25.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.45, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.55. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.10.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Факел» — «Рубин» (27.09.2024)

Как бы «Факел» не надумал смириться со своей участью в этом сезоне. Команда занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Единственную победу воронежцы добыли над «Оренбургом» (1:0). Также были две ничьих – с «Краснодаром» и «Пари НН». Выбраться из трудного положения ещё можно.

Дмитрий Пятибратов провёл с «Факелом» уже восемь матчей во всех турнирах. Однако глобальных улучшений не видно. Безвыигрышная серия воронежцев насчитывает пять встреч. кроме поражений от «Рубина» и «Акрона» в Кубке России, они уступили «Ростову» и «Зениту» в первенстве, а также сыграли вничью с «Пари НН» (0:0).

Во встрече с сине-бело-голубыми «огнеопасные» даже умудрились повести в счёте и удерживали преимущество в один мяч до 52-й минуты, на которой пропустили гол от Кассьерры. Затем — ещё два. По словам Дмитрия Пятибратова, его подопечные очень сильно старались и в конце могли сравнять счёт, но пропустили обидный гол. Причиной поражения он назвал невынужденные ошибки, которыми соперник умело пользовался.

У «Рубина» после серии побед над аутсайдерами наметился спад. Последние четыре встречи во всех турнирах казанский клуб не может выиграть. В Кубке России он уступил «Зениту» (0:2), а в РПЛ потерпел поражение от «Спартака» (0:1) и «Крыльев Советов» (0:2). В последнем матче «рубиновые» сыграли вничью с ЦСКА (1:1). Как итог, всего один забитый гол в четырёх встречах.

Подуспокоился нападающий «Рубина» Мирлинд Даку. Албанец начал сезон с пяти голов в шести стартовых турах чемпионата России. Последние три встречи он не может забить. Рашид Рахимов после ничейного результата с армейцами поблагодарил своих футболистов за проявленный характер и самоотдачу во втором тайме.

Но постоянно выезжать на втором тайме не получится. Если у команды не будет постоянства, стабильности, то и хороших результатов ждать не стоит. Но побеждать таких соперников, как «Факел», подопечные Рашида Рахимова просто обязаны. В Кубке России им это удалось. Напомним, казанцы обыграли воронежцев со счётом 2:0.

На протяжении этого сезона матчи с аутсайдерами даются «Рубину» легко. Его проблемой являются игры с командами более высокого уровня. Поэтому мы предлагаем поставить на победу казанского клуба за 2.40. Подопечных Дмитрия Пятибратова ждёт ещё одна неудачная игра. Не исключаем, что для успеха хватит одного гола, автором которого может стать Мирлинд Даку.

Ставка: победа «Рубина» за 2.40.