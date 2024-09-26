СКА — «Северсталь». Ротенберг создаёт команду чемпионов

С такой игрой и составом впору побороться за лидирующие позиции.

27 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА будет принимать «Северсталь» на «СКА Арене». Начало встречи – в 19:30 мск. Команда Романа Ротенберга находится на подъёме. Она желает продлить победную серию.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Северсталь» 27 сентября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение армейцам с Невы. Поставить на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.55. Шансы череповчан оценили в 5.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.10.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.90. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — «Северсталь» (27.09.2024)

Роман Ротенберг на старте сезона дал немало поводов усомниться в готовности СКА. Регулярка началась для петербуржцев с трёх поражений в четырёх встречах. Это время потребовалось хоккеистам, чтобы перезагрузиться и настроиться на игру. Дальше всё пошло как по маслу.

Армейцы с Невы одержали четыре победы подряд и подходят к предстоящему матчу в отличном настроении. Они обыграли «Ладу» (4:3 ОТ), «Сочи» (7:4), «Торпедо» (4:3) и «Авангард» (4:1). Красивый и атакующий хоккей показала команда. Роман Ротенберг правильно задействует в игре как молодёжь, так и более опытных хоккеистов.

Евгений Кузнецов, перебравшийся в состав СКА этим летом, забросил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи. Другие игроки петербургского клуба называют его лидером в раздевалке и на льду, им приятно играть с таким легендарным хоккеистом. Это сказывается на моральном состоянии игроков.

Плюс на днях СКА подписал однолетний контракт с Тони Деанджело. Американский защитник сменил «Каролину» на петербургский клуб. В целом, несмотря на свою роль в команде, он отличается хорошей результативностью. Если наберёт форму, то будет невероятно полезен.

У Андрея Козырева нет таких звёздных игроков, но есть быстрая и талантливая молодёжь, на которой держится вся команда. «Северсталь» отлично провела домашнюю серию, одержав три победы в четырёх встречах. Уступила «Сибири» (2:5), а затем обыграла подряд ЦСКА (4:2), «Металлург» (5:2) и «Торпедо» (5:4).

Стоит обратить внимание, насколько результативно играют «рыси». Но это было при поддержке домашних трибун, а последние две встречи в гостях «сталевары» проиграли. Они уступили минскому «Динамо» (1:3) и «Локомотиву» (1:4). Всего две заброшенные шайбы на этом промежутке – это плохо.

Скоро соперники научатся правильно обороняться при игре с агрессивной «Северсталью». Ей всегда было тяжело в матчах с такими клубами. И выезд к СКА попадает в эту категорию. Но недооценивать подопечных Андрея Козырева тоже не будем. В его составе есть настоящие волшебники атак.

Кирилл Пилипенко только в Минске прервал свою семиматчевую результативную серию. Никита Коростелёв и Даниил Аймурзин тоже взяли перерыв. Но долго оставаться без голевых действий они не смогут, и во встрече с СКА нападающих «Северстали» вполне может прорвать. Правда, одержать победу это вряд ли поможет, но зато покажут яркую игру.

В качестве ставки мы предлагаем взять победу СКА и тотал больше 4.5 шайбы за 1.93. Петербуржцы хоть и побеждали в последних четырёх встречах, но не брезговали пропускать шайбы даже от «Сочи». Поэтому у «рысей» почти наверняка будут шансы забить, и не раз.

Ставка: победа СКА и тотал больше 4.5 шайбы за 1.93.