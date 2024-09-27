Экспресс с коэффициентом 6.05: «Милан» и «Боруссия» будут на высоте

Ненадолго отвлечёмся от матчей в еврокубках и вернёмся на внутреннюю арену. 27 сентября стартуют очередные туры в Бундеслиге, Серии А и Примере. Мы выбрали несколько интересных матчей и собрали из них экспресс с коэффициентом 6.05.

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Бохум»

Дортмундцы резво стартовали в новом сезоне, но беспроигрышная серия сменилась поражением от «Штутгарта» со счётом 1:5. Очень болезненная неудача. Нури Шахин был недоволен таким провалом и в интервью сказал, что больше не хочет видеть подобных матчей. До этого поражения «Боруссия» разгромила «Брюгге» во встрече Лиги чемпионов – 3:0, обыграла «Хайденхайм» (4:2) и «Айнтрахт» (2:0).

К счастью для дортмундцев в 5-м туре Бундеслиги им предстоит сыграть с «Бохумом», который в минувшей встрече прервал серию из трёх поражений. Но сделал это не благодаря победе, а всего лишь ничьей с «Хольштайном» (2:2). Команде не хватило дотерпеть всего немного, чтобы впервые в этом сезоне выиграть. Второй мяч «несгибаемые» пропустили на 89-й минуте.

Несмотря на поражение от «Штутгарта», трудно представить, что «Боруссия» проиграет такому слабому «Бохуму». Предлагаем ставку на победу чёрно-жёлтых с форой (-1.5) за 1.65. У «несгибаемых», да ещё и на выезде, просто нет шансов.

Прогноз на матч «Милан» — «Лечче»

В прошлом матче «дьяволы» устроили самый настоящий праздник для своих болельщиков. Они победили в миланском дерби «Интер» — 2:1. Автором победного мяча на 89-й минуте стал Маттео Габбиа. Паулу Фонсека принял смелое решение в расстановке на дерби, что дало плоды. «Милан» пока нестабилен – это факт. Но это плохо и для его соперников. Они никогда не знают, чего ожидать от красно-чёрных.

Весьма неудачно складывается этот сезон для «Лечче», который одержал только одну победу в пяти встречах Серии А. Он обыграл «Кальяри» со скромным счётом 1:0. «Волки» были близки ещё к одной победе – над «Пармой». Они вели 2:0, но в добавленное к встрече время пропустили два гола подряд.

Непонятно, вернётся ли Паулу Фонсека к прежней схеме или после победы над «Интером» оставит расстановку с двумя нападающими – Моратой и Абрахамом. Как бы там ни было, поддержку им будут оказывать те же лица – Леау и Пулишич. Состав у «Милана» очень мощный. Поэтому поставим на победу «дьяволов» и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Прогноз на матч «Вальядолид» — «Мальорка»

«Вальядолид» стартовал в новом сезоне с победы над «Эспаньолом» (1:0). На этом хорошие новости закончились. «Пусела» не может выиграть шесть матчей кряду. Дважды команда сыграла в нулевую ничью. Всё остальное, соответственно, поражения. Бело-фиолетовые забивают меньше всех в Примере – три гола в семи турах, и пропускают больше остальных – 15 голов.

У «Мальорки» дела идут получше. Она выиграла последние два матча. Причём победила непростых соперников – «Реал Сосьедад» (1:0) и «Бетис» (2:1). Подопечные Хагобы Аррасате занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Островитяне» слаженно действуют в обороне, пропустив всего пять мячей в семи встречах. Но с реализацией есть проблемы – всего шесть забитых голов.

Преимущество на стороне «Мальорки», но не такое явное, чтобы ставить на её победу. А вот ставку, что «островитяне» не проиграют и тотал будет меньше 2.5 мяча, за 1.93 взять можно.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Боруссии» с форой (-1.5) над «Бохумом» за 1.65.

Ставка 2: победа «Милана» над «Лечче» и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Ставка 3: «Мальорка» не проиграет «Вальядолиду» и тотал меньше 2.5 мяча за 1.93.

Общий коэффициент: 1.65 Х 1.90 Х 1.93 = 6.05.