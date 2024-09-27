ЦСКА — «Ахмат». Пьянич ещё не на поле, а уже воодушевляет!

28 сентября в матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА будет играть с «Ахматом» на стадионе «ВЭБ Арена». Начало – в 14:00 мск. Грозненцы спят и видят, как добывают первую победу в этом сезоне РПЛ. Может быть, получится в этот раз?

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Ахмат» 28 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами армейцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.52. Шансы грозненцев оценили в 6.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.88. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.10.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат» (28.09.2024)

Армейцы ликуют! На днях к ним присоединился Миралем Пьянич. Теперь они станут ещё сильнее. Напомним, босниец вместе с «Ювентусом» четыре раза выигрывал Серию А, трижды Кубок Италии и однажды Суперкубок страны. Также в «Барселоне» он становился обладателем Кубка Испании. Правда, мнения экспертов разделились.

Одни говорят, что Пьянич способен на феноменальную игру, другие не считают это хорошим приобретением. Всему своё время, и только оно покажет, правильным ли было решение руководства ЦСКА. В любом случае это мощное усиление. Тем более пока дела у красно-синих идут не лучшим образом. В последних двух матчах РПЛ подопечные Марко Николича проиграли «Зениту» (0:1) и сыграли вничью с «Рубином» (1:1).

Между этими встречами в Кубке России армейцы победили «Краснодар» (2:0). Кажется и сам тренер не понимает, чего не хватает его команде для улучшения качества реализации. ЦСКА хорошо создаёт моменты, был даже не хуже сине-бело-голубых, но наиграть на победу не смог. Может быть, не хватало как раз такого игрока, как Пьянич? В игре с «Ахматом» звезда не сыграет, но, как заверили в клубе, появится для автограф-сессии.

Грозненский клуб – это удобный соперник, с которым можно набирать три очка. «Зелёные» даже вернули Сергея Ташуева, уволив Магомеда Адиева, но на результатах это пока не сказывается. После возвращения специалиста «Ахмат» уступил московскому «Динамо» (2:4) и сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

После игры с самарцами грозненцы обратились в ЭСК по эпизоду, в котором не был назначен пенальти. Комиссия признала, что судья ошибся, не поставив 11-метровый. Но какой от этого толк, если результат уже есть и он не изменится? Пока в этом сезоне «Ахмат» обыгрывал только «Пари НН» — дважды в матчах Кубка России.

Но есть ощущение, что подопечные Сергея Ташуева очень близки к первой победе в РПЛ. Вот только вряд ли она может произойти в матче с ЦСКА. Армейцы пребывают в праздничном настроении. Переход Пьянича вызвал огромный ажиотаж, поднял шумиху. С таким настроем всегда приятно выходить на поле. Мы предлагаем поставить на победу армейцев и тотал больше 1.5 мяча за 1.80.

Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 1.5 мяча за 1.80.