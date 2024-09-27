«Спартак» — ЦСКА. Воробьёв поднажмёт, когда бензобак красно-белых опустеет

Команды Жамнова не хватает на все 60 минут. Это на руку армейцам.

28 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» будет играть с ЦСКА на арене «Мегаспорт». Начало встречи – в 17:00 мск. Такое московское дерби пропускать нельзя.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА 28 сентября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение красно-белым. Поставить на победу «гладиаторов» в основное время можно с коэффициентом 2.35. Шансы армейцев оценили в 2.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.15. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА (28.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА – всегда очень интересное событие. Это касается как футбола, так и хоккея. Особенно в последнее время, когда красно-белые вышли на совершенно другой уровень игры в КХЛ. Результат встречи команд стал более непредсказуемым.

Подопечные Алексея Жамнова проиграли только две из восьми встреч в этом сезоне. Они уступили неожиданно «Сочи», который, скорее всего, просто недооценили. А также потерпели поражение от «Сибири» (1:3), находящейся на подъёме и игравшей на домашнем льду. В обоих случаях подкачала реализация. Соперники смогли правильно сыграть с атакующим «Спартаком».

Конечно, игра красно-белых далеко не идеальная, и над многим предстоит поработать тренеру. Например, в последней встрече с «Металлургом» Алексей Жамнов остался недоволен дисциплиной. Она подводит, по словам наставника. Правда, на результате это всё равно не отразилось. «Спартак» выиграл 4:3.

Однако красно-белые вели 4:1, но в третьем периоде пропустили дважды. Было близко к ничьей. Такая же ситуация произошла в недавнем матче с «Трактором», когда подопечные Жамнова вели 2:0, а в третьем периоде позволили «белым медведям» сравнять счёт. Пока не получается одинаково хорошо отыграть все 60 минут.

ЦСКА на старте регулярного чемпионата под руководством Ильи Воробьёва попытался играть в более открытый и атакующий хоккей. После нескольких классных побед недостаток надёжности в защите сказался, и армейцы поочерёдно уступили «Торпедо» (3:4 ОТ) и «Северстали» (2:4). После этого красно-синие поумерили пыл.

В последних четырёх матчах они одержали три победы – над московским «Динамо» (3:1), «Витязем» (3:2) и «Амуром» (3:0), а проиграли «Адмиралу» (2:3 ОТ). Но ругать тут особо армейцев не за что. Всё-таки всем нелегко даются выезды на Дальний Восток. Да и «моряки» набрали приличную форму.

Несмотря даже на небольшое затишье в плане результативности, трое нападающих ЦСКА находятся в топ-6 лучших бомбардиров регулярного чемпионата. Абрамов возглавляет эту гонку с 13 (6+7) очками, Полтапов набрал 11 (5+6), а Соркин – 10 (5+5) очков. У армейцев молодой и очень перспективный состав.

Этот сезон КХЛ «Спартак» и ЦСКА начинали с очного матча, который выиграли красно-белые 4:2. В то, что предстоящая встреча получится такой же результативной, верится с трудом. А вот то, что армейцы выиграют третий период, можно взять в качестве ставки с коэффициентом 2.75, но лучше подстраховаться форой (0) за 1.90.

Подопечные Ильи Воробьёва более грамотны при игре в обороне, чем красно-белые. По сравнению с прошлым сезоном у команды Жамнова не сильно убавилось ошибок в защите. Они по-прежнему есть. И добавим главную проблему – «Спартака» не хватает на все 60 минут. Это актуально.

Ставка: победа ЦСКА с форой (0) в третьем периоде за 1.90.