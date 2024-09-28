«МЮ» — «Тоттенхэм». О замене Эрика тен Хага надо было думать раньше

Первая неделя Лиги Европы отгремела, возвращаемся на внутреннюю арену. В воскресенье, 29 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере строится матч 6-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. С учётом имён соперников и соседского положения в таблице, вывеска — огонь.

Что ждут букмекеры в матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» 29 сентября 2024 года

Букмекеры логично не могут выделить явного фаворита, хотя небольшое преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.40, в то время как победа «Тоттенхэма» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90. Шансы приблизительно сопоставимы и варьируются в районе 35-40% вероятности.

Ничейный исход можно найти с коэффициентом 3.90. При этом аналитики считают, что встреча на «Олд Траффорд» получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.45, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 2.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.42. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Тоттенхэм» (29.09.2024)

Судя по именам, вывеска матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» выглядит завораживающе. У принимающей стороны история вообще легендарная! Однако если вы хотя бы немного следите за последними событиями в английском футболе, для вас не станет новостью, что сегодняшнее состояние команд всё больше удручает.

В прошлом сезоне «Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» борьбу за Лигу чемпионов, а «МЮ», если бы не выиграл Кубок Англии, вообще мог остаться без еврокубков. В новом сезоне нестабильные результаты не прекратились. «Шпоры» и «красные дьяволы» набрали лишь по 7 из 15 возможных очков за пять туров АПЛ и делят 10-11-е места.

При этом хозяева ещё и в Лиге Европы стартовали с провала. А как иначе назвать ничью, когда на своём поле играешь с не самым сильным представителем чемпионата Нидерландов (при всём уважении к «Твенте»), ведёшь в счёте и упускаешь победу? Для такого большого клуба, как «Манчестер Юнайтед, это, разумеется, провал.

«Тоттенхэм», в свою очередь, принимал азербайджанский «Карабах», который в прошлом сезоне громко пошумел в еврокубках и заявил о себе. Впрочем, особенных проблем для лондонского клуба азербайджанцы создать не смогли. Несмотря на то что лондонцы остались в меньшинстве уже на восьмой минуте. Судя по всему, сказалась разница в классе.

Перед предстоящим матчем для «МЮ» и «Тоттенхэма» важно, что на старте еврокубков не пришлось куда-то лететь. Сил должно быть больше, потому можно показать более качественный футбол. В трёх из пяти последних очных встреч команды на двоих забивали минимум четыре мяча. Учитывая нестабильность обеих, можно ждать голы снова.

Однако я бы обратил внимание на восходящую форму «Тоттенхэма». После поражения в дерби с «Арсеналом» (0:1), которое было не по игре, подопечные Ангелоса Постекоглу одержали три победы подряд — над «Ковентри Сити» (2:1) в Кубке лиги Англии, «Брентфордом» (3:1) в АПЛ и «Карабахом» (3:0) в Лиге Европы. Сейчас они могут быть на кураже.

«МЮ» же после разгрома от «Ливерпуля» (0:3) выдал два хороших матча — с «Саутгемптоном» (3:0) в чемпионате Англии и с «Барнсли» (7:0) в Кубке английской лиги — и расслабились. Сперва подарили очки «Кристал Пэлас» (0:0), затем упустили победу над «Твенте» (1:1). Эрик тен Хаг главной проблемой видит нехватку голов. Без голов, как ни странно, побед действительно не бывает.

Уровень «Манчестер Юнайтед» упал в последние годы. Если раньше клуб куда чаще побеждал «Тоттенхэм», то теперь «Тоттенхэм» научился играть с ним даже на «Олд Траффорд». В последний раз в Манчестере была ничья со счётом 2:2, а в двух матчах до того в Лондоне «шпоры» выиграли 2:0 и добились ничьей — тоже 2:2. В этот раз есть все шансы уехать с очками. Ставка «ТБ1.5 мяча + Х2» смотрится перспективно.

Совсем неудивительно, что в СМИ ходят разговоры о поисках замены для Эрика тен Хага. Сообщается даже, что это вопрос времени. Даже если это и не так, то дирекции стоило бы об этом задуматься. За два полных года нидерландец выиграл с «МЮ» два трофея — Кубок Англии и Кубок английской лиги. Неплохо, но вернуть стабильную мощную игру и топовый уровень это не помогло.

Ставка: тотал больше 1.5 мяча и «Тоттенхэм» не проиграет за 1.84.