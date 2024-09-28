«Атлетико» — «Реал» Мадрид. Мбаппе нет, победы — тоже

Неделя Лиги Европы отгремела, возвращаемся на внутреннюю арену. В испанской Примере добрались до 8-го тура. Центральным событием, разумеется, будет считаться дерби «Атлетико» — «Реал», которое пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Примеры «Атлетико» М — «Реал» 29 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя едва заметное преимущество отдают гостям. Сделать ставку на победу «Реала» предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа «Атлетико» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85. Вероятность на успех каждого соразмерна и варьируется в районе 35-39%.

В ничью эксперты верят меньше всего — коэффициент находится в пределах 3.60. Однако значение достаточно низкое. Обычно в подобных случаях говорят, что игра пойдёт на три результата. Вместе с тем аналитики верят в высокую результативность мадридского дерби. Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15.

Главным героем в составе хозяев может стать Александр Сёрлот, гол которого оценивается коэффициентом 2.88. В составе гостей больше всего ждут результативного удара от Винисиуса Жуниора. Сделать ставку на гол бразильца можно с коэффициентом 2.75. Любопытно, что наиболее вероятным в матче букмекерам видится счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 8-го тура чемпионата Испании «Атлетико» — «Реал» (29.09.2024)

Предстоящее мадридское дерби интересно не только с точки зрения вывески. Дело в том, что «Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 15 очков. Отставание от идущим вторым «Реала» составляет два очка. Фактически кто-то из команд при победе сумеет задержать конкурента и продолжить погоню за лидирующей «Барселоной».

Вот только определить сильнейшего непросто даже на бумаге. С одной стороны, «Реал» обладает более звёздным составом и идёт на серии из пяти побед. С другой стороны, «сливочные» на время потеряли Килиана Мбаппе из-за травмы, а их игра не так убедительна даже с аутсайдерами. В прошлом туре с трудом обыграли «Алавес» (3:2).

«Атлетико» в плане результатов менее стабилен. «Матрасники» не проигрывают в этом сезоне, но после волевой победы над «РБ Лейпциг» (2:1) в Лиге чемпионов потеряли очки в Примере на выезде в матче с «Райо Вальекано» (1:1). В последней же встрече лишь на последних минутах удалось дожать «Сельту» (1:0). Хулиан Альварес забил уже на 89-й минуте.

И если оборона собственных подопечных радует Диего Симеоне, то об улучшении атаки специалист уже высказался. И действительно — голов у команды маловато, всего четыре в трёх прошлых играх. Впрочем, на подопечных Карло Анчелотти отсутствие Килиана Мбаппе, вероятно, тоже скажется. Всё-таки у француза 5+1 по системе «гол+пас» в семи прошлых турах.

Любопытно, что в пяти из шести предыдущих мадридских дерби во всех турнирах «Атлетико» и «Реал» основное время сводили к ничьей. А ещё в одном случае выиграли «матрасники». В кубковых баталиях за пределами 90 минут счета могли быть 4:2 и 5:3, но определить сильнейшего по итогам двух таймов в последнее время соседям бывает затруднительно.

Учитывая не самую уверенную игру «Реала» по содержанию вкупе с кадровыми потерями, а также домашнее преимущество «Атлетико» и в целом его неплохую форму, можно предположить, что соперники вновь разойдутся миром. Ничья и одно очко в копилку вполне может удовлетворить обе стороны. Тем более что и той, и другой на неделе предстоит выезд в Лиге чемпионов.

Кроме того, логично ждать голы в обе стороны. Во-первых, потому что так было в семи случаях подряд до того. Во-вторых, потому что ни футболисты «Атлетико», ни футболисты «Реала» прямо сейчас не могут похвастаться сверхнадёжной защитой и сухой серией. Одни пропустили в двух из трёх последних матчей, другие — в каждом из трёх последних.

Ставка: ничья за 3.60.