«Бавария» — «Байер». Кейн и Компани объяснят Алонсо, кто тут главный!

28 сентября состоится центральный матч 5-го тура Бундеслиги. «Бавария» будет играть с «Байером» на «Арене Мюнхен». Начало – в 19:30 мск. Именно леверкузенцы прервали 11-летнюю гегемонию мюнхенцев в прошлом сезоне.

Коэффициенты букмекеров на матч «Бавария» — «Байер» 28 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами мюнхенцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.72. Шансы леверкузенцев оценили в 4.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 3.25. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.38.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Бундеслиги «Бавария» — «Байер» (28.09.2024)

Если у кого-то были вопросы к назначению Венсана Компани на пост главного тренера «Баварии», то все они уже улетучились. «Красные» просто сметают всех на своём пути. Кажется, будто у них не может быть конкурентов. Но время покажет.

Шесть официальных матчей подряд длится победная серия мюнхенцев при Компани. «Бавария» разгромила в Кубке Германии «Ульм» (4:0), обыграла в Бундеслиге «Вольфсбург» (3:2), «Фрайбург» (2:0), «Хольштайн» (6:1) и «Вердер» (5:0). В Лиге чемпионов «красные» деклассировали загребское «Динамо» (9:2). Ну и кто их сможет остановить?

Гарри Кейн остаётся на лидирующих ролях в «Баварии». Он возглавляет гонку лучших бомбардиров в чемпионате Германии с пятью голами и четырьмя результативными передачами. По три забили Олисе и Мусиала. Во встрече Лиги чемпионов Гарри оформил покер, а Майкл – дубль.

Кейн побил рекорд экс-форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни по количеству голов в Лиге чемпионов среди английских футболистов. И это только начало. Всего же в шести официальных матчах команда Венсана Компани забила 29 мячей. У тренера в «Баварии» все механизмы отлажены до идеала.

«Байер» начал этот сезон как настоящий чемпион. Он выиграл Суперкубок Германии, но каким-то непростым получился матч со «Штутгартом». «Фармацевты» вырвали ничью в основное время на последних минутах – 2:2, а затем победили по пенальти. Хотя уже никого не удивить этими чудесными спасениями команды Хаби Алонсо.

В Бундеслиге леверкузенцы уже уступили в одной встрече – «Лейпцигу» (2:3). Остальные три матча выиграли – у мёнхенгладбахской «Боруссии» (3:2), «Хоффенхайма» (4:1) и «Вольфсбурга» (4:3). С «жеребятами» и «волками» победный гол был забит в добавленное время. Это очень похоже на игру подопечных Хаби Алонсо.

Был ещё матч в Лиге чемпионов, в котором «фармацевты» победили «Фейеноорд» — 4:0. Наставник остался очень доволен выступлением «Байера». Он отметил надёжную игру в защите и отличную реализацию. Но сразу же после этой встречи как раз и выдался тяжелейший матч с «Вольфсбургом». Если в обороне «фармацевтов» будет такая же суматоха, то «Бавария» не испытает сложностей.

Звёзды Хаби Алонсо в атаке – это Вирц и Бонифасе. Они определённо выдадут шикарный матч, и к ним не будет вопросов. Они будут возникать к защите. Венсан Компани привносит в игру мюнхенцев свежие идеи, его стратегия работает без сбоев, у футболистов огромный потенциал, они много забивают и мало пропускают. Выбор очевиден – победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за 2.03.

Ставка: победа «Баварии» и тотал больше 2.5 мяча за 2.03.