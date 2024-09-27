«Ростов» — «Акрон». Дзюба заставит Карпина волноваться

28-го сентября в матче 10-го тура РПЛ «Ростов» будет играть с «Акроном» на стадионе «Ростов Арена». Начало – в 20:00 мск. У Артёма Дзюбы всегда были непростые отношения с Валерием Карпиным. Нападающий умеет настраиваться на таких соперников.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ростов» — «Акрон» 28 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами ростовчан и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.53. Шансы тольяттинцев оценили в 6.10. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.18. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Акрон» (28.09.2024)

Валерия Карпина продолжают раздражать моменты с судейством на матчах его команды. Только тренер «Ростова» отошёл от одной неприятной ситуации, как появилась новая. В последней встрече жёлто-синие сыграли в нулевую ничью с махачкалинским «Динамо».

После игры ростовчане обратились в ЭСК РФС по эпизоду на 24-й минуте матча, когда арбитр Сергей Карасёв не удалил защитника «Динамо» Мх Пальцева за фол на нападающем «Ростова» Роналдо. Комиссия приняла решение в пользу команды Карпина. Она постановила, что судья ошибся.

Будем надеяться, что на этот раз арбитр проведёт идеальную работы, чтобы тренер жёлто-синих остался доволен. Главная сила «Ростова» — это домашний стадион. На своём поле подопечные Валерия Карпина в этом сезоне во всех турнирах не проигрывали. Но ведь и соперников реально высокого уровня пока в гостях у ростовчан не было.

Большие надежды Карпина в нападении связаны с 22-летним Роналдо. Бразилец показывает классные результаты и будет продолжать прогрессировать. В семи последних матчах во всех турнирах он положил шесть голов.

Но «Акрон» не боится бразильцев. Он это доказал в матче Кубка России с «Зенитом» — 1:1 (5:4 пен.). С того дня тольяттинцы сыграли в нулевую ничью с «Ахматом» (0:0) и победили «Химки» (3:0) в РПЛ, а в Кубке победили «Факел» (2:0). Совсем не задалась последняя встреча с «Краснодаром» — 2:5.

Оба гола подопечные Заура Тедеева забили с передач Дзюбы. На счету Артёма уже три голевых паса в двух матчах первенства. И это он ещё не набрал оптимальную форму. Всё-таки нападающий долгое время оставался без футбола.

Одна из целей Артёма, с которой он вернулся в РПЛ, побить рекорды Дмитрия Лоськова по системе «гол+пас» и Александра Кержакова – по голам. Ну и, конечно же, вывести «Акрон» на абсолютно новый уровень. Всё должно получиться. Под руководством Заура Тедеева находится неплохой состав.

Вернёмся немного к прошлому. Между Дзюбой и Карпиным было немало разных конфликтов, а, как мы знаем, Артём умеет настраиваться на таких соперников. Вспомнить хотя бы его хет-трик в ворота ростовчан в марте 2023-го за «Локомотив». Поэтому можно рискнуть и взять гол Дзюбы за 3.85. А в качестве основной ставки предлагаем рассмотреть «обе забьют» за 1.80.

Ставка 1: Артём Дзюба забьёт за 3.85.

Ставка 2: обе забьют за 1.80.