Экспресс с коэффициентом 5.80: «Монако» догоняет «ПСЖ», «Барселона» не подпускает «Реал»

Команду Александра Головина не заставишь проиграть в этом сезоне. Каталонцы готовы одержать восьмую победу в Ла Лиге кряду.

Суббота – это праздник для футбольных болельщиков. Каждые выходные нас ждёт множество интересных событий. Специально для вас мы собрали экспресс с коэффициентом 5.80.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Лестер»

Микель Артета в полном порядке, как и его команда. В минувшем матче Кубка лиги Англии с «Болтоном» (5:1) он решил задействовать совсем юных футболистов. На воротах сыграл 16-летний Джек Портер. Он был молодцом! Таким образом, беспроигрышная серия «канониров» насчитывает уже семь матчей во всех турнирах.

До кубкового матча лондонцы дважды сыграли вничью – с «Ман Сити» (2:2) в АПЛ и с «Аталантой» (0:0) в Лиге чемпионов. Впереди встреча с «Лестером», который с большим трудом победил в Кубке лиги «Уолсолл» — 0:0 (3:0 пен.). Вряд ли такой результат может придать уверенности.

Поднявшись в АПЛ из Чемпионшипа, «лисы» по-прежнему не почувствовали вкуса побед. В последних двух встречах чемпионата Англии они сыграли вничью с «Кристал Пэлас» и «Эвертоном». До этого уступили «Астон Вилле» (1:2) и «Фулхэму» (1:2). Конечно же, «Арсенал» — фаворит этой встречи. Но «синие» переполнены желанием добыть первую победу и забивали в каждой из пяти игр АПЛ. Поставим на победу «канониров» и тотал больше 2.5 мяча за 1.70.

Прогноз на матч «Осасуна» — «Барселона»

Главная сила «Осасуны» заключена в домашних выступлениях. В этом сезоне на своём поле «Лос Рохильос» ещё не проигрывали. В последних трёх встречах подряд они победили «Мальорку» (1:0), «Сельту» (3:2) и «Лас-Пальмас» (2:1). На этот раз в гости приезжает соперник куда серьёзнее предыдущих.

«Барселона» одержала победы во всех семи турах чемпионата Испании. Сине-гранатовые благодаря усилиям Ханс-Дитера Флика сносят всех на своём пути. В семи играх Примеры они забили 23 мяча, а пропустили пять. Автором семи из них стал Роберт Левандовски, пять положил Рафинья, а по три – Ямаль и Ольмо.

«Осасуна» впервые в этом сезоне проиграет на своём стадионе. Сине-гранатовые набрали слишком приличный ход. Но отдадим должное «Лос Рохильос» за старания и не станем исключать, что они будут упорно держаться ничейного результата, а решит судьбу один или два пропущенных гола. Поставим на победу «Барселоны» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.95.

Прогноз на матч «Монако» — «Монпелье»

«Монако» отстаёт от «ПСЖ» в турнирной таблице Лиги 1 на три очка только потому, что сыграл на один матч меньше. Нужно срочно догонять. В этом сезоне монегаски ещё не уступали. Даже в Лиге чемпионов команда Головина победила очень бодрую «Барселону» (2:1). А в последней встрече чемпионата Франции подопечные Ади Хюттера обыграли «Гавр» (3:1).

«Монпелье» похвастаться такими шикарными результатами не может. Первую победу в этом сезоне «паладины» одержали только в минувшей игре – над «Осером» (3:2). До этого они шли с серией из трёх поражений – от «ПСЖ» (0:6), «Нанта» (1:3) и «Ренна» (0:3).

Ждём ещё одной победы «Монако» и результативной игры. Сделать ставку на успех монегасков и тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75. Если учитывать, как много пропускает «Монпелье», у Головина и его команды не возникнет проблем с забитыми голами.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Арсенала» над «Лестером» и тотал больше 2.5 мяча за 1.70.

Ставка 2: победа «Барселоны» над «Осасуной» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.95.

Ставка 3: победа «Монако» над «Монпелье» и тотал больше 2.5 мяча за 1.75

Общий коэффициент: 1.70 Х 1.95 Х 1.75 = 5.80.