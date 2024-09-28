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Адриан Маннарино — Даниил Медведев, прогноз на матч 28 сентября 2024 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

Наши теннисисты в Пекине: Медведев, Шнайдер и Рублёв довольны собой
Максим Ермаков
Рублёв — Давидович-Фокина: дата и время
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Россияне продолжают двигаться к успеху

Сегодня нас ожидает продолжение теннисных турниров АТР-500 и WTA-1000 в Пекине. Пока наши показывают классную игру и прокладывают путь к финалу. Мы отобрали несколько самых интересных матчей, на которые сделали прогнозы.

Прогноз на матч Адриан Маннарино — Даниил Медведев

Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2024, суббота. 15:30 МСК
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведеву на турнире в Пекине прямо везёт на французских ветеранов. Только в матче первого круга он обыграл 38-летнего Гаэля Монфиса (6:3, 6:4), а его уже ждёт встреча с 36-летним Маннарино, который победил Лоренцо Сонего (1:6, 6:2, 6:3). Даниил жаждет выиграть титул, ведь в этом сезоне он не взял ещё ни одного трофея. Может быть, хотя бы в Пекине всё сложится более удачно.

Маннарино проводит далеко не лучший сезон. Скорее всего, даёт о себе знать возраст, скорость уже не та, особенно на глиняных и травяных кортах. Но на харде будет ничуть не проще. Здесь важно быстро принимать решения и поспевать за соперниками. К тому же россиянин подойдёт к матчу свежим после лёгкой победы над другим французом.

На протяжении всей игры Даниил контролировал ситуацию. Ему даются матчи на харде. На US Open россиянин добрался до четвертьфинала, но проиграл Яннику Синнеру. Поэтому однозначно у Медведева не должно возникнуть больших трудностей в этой встрече. Нашей ставкой будет победа Даниила и тотал меньше 20.5 гейма за 1.72.

Прогноз на матч Магдалена Френх — Диана Шнайдер

Пекин (ж). 3-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Магдалена Френх
Польша
Магдалена Френх
М. Френх
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Польская теннисистка ничем особенным не выделяется. Да, иногда она может удивить, но это исключение из правил. Даже матч второго круга турнира в Пекине дался ей с трудом. Френх обыграла Алисию Паркс – 6:4, 5:7, 6:4. Но на покрытии хард Магдалена чувствует себя в принципе комфортно. Перед поездкой в Китай она выиграла турнир WTA-500 в Гвадалахаре. Конечно, уровень соперниц был незначительным, но всё-таки это результат.

20-летняя Шнайдер стала открытием этого сезона. Наряду с Миррой Андреевой она держит высокий уровень в таком молодом возрасте. Диана не пугается статусных соперниц. Она уже неоднократно побеждала опытных теннисисток. А что касается этого сезона, то она стала победительницей турниров в Хуахине (хард), Бад-Хомбурге (трава) и Будапеште (грунт).

В Пекине Шнайдер легко разобралась с Софьей Кенин (6:2, 6:3). Но Френх может создать проблем побольше, чем американка. Прогнозируем победу Дианы и тотал больше 19.5 гейма за 2.25.

Прогноз на матч Андрей Рублёв — Алехандро Давидович-Фокина

Пекин (м). 2-й круг
29 сентября 2024, воскресенье. 05:00 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Андрей проводит отличный сезон, выиграв два турнира – в Мадриде и Гонконге. В этом плане он большой молодец, но ТБШ дались россиянину с трудом. Он мог бы выступить в них намного лучше. Также Рублёв был близок к победе в Монреале на харде, но в финале уступил Алексею Попырину.

В матче первого круга турнира в Пекине Рублёв обыграл Пабло Карреньо-Бусту (6:0, 4:6, 6:4). В какой-то момент появились переживания за россиянина, но в третьем сете он довёл дело до победы. Его ждёт Алехандро, который проводит просто ужасный сезон.

Давидович-Фокина показывает слишком плохую игру, чтобы рассчитывать обыграть Рублёва. Во встрече первого круга в Пекине испанец победил Чжан Чжичжэня (6:3, 4:6, 6:3). На US Open и в Цинциннати он выбыл уже после матчей первого круга. Мы считаем, что можно поставить на победу Андрея и тотал меньше 25.5 гейма за 1.85. У него не должно возникнуть проблем с Алехандро.

Прогнозы на теннис

Ставка 1: победа Медведева и тотал меньше 20.5 гейма за 1.72.

Ставка 2: победа Шнайдер и тотал больше 19.5 гейма за 2.25.

Ставка 3: победа Рублёва и тотал меньше 25.5 гейма за 1.85.

Экспресс на сегодня:
Экспресс с коэффициентом 5.80: «Монако» догоняет «ПСЖ», «Барселона» не подпускает «Реал»
Экспресс с коэффициентом 5.80: «Монако» догоняет «ПСЖ», «Барселона» не подпускает «Реал»
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