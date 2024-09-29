«Динамо» Мх — «Динамо» М. Махачкалинцы ещё не договорили

Дагестанский клуб забил трижды за две игры с москвичами. Забьёт снова.

Пока в Европе гремят еврокубки и топовые чемпионаты, Российская Премьер-Лига тихой сапой добралась до 10-го тура. Закроется программа двумя матчами в воскресенье, 29 сентября. Отдельное внимание стоит обратить на своеобразное дерби «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва, которое пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Динамо» Мх — «Динамо» М 29 сентября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.79, что приблизительно равно 55% вероятности. Победа махачкалинского «Динамо» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.90 — около 20% вероятности. Ничейный исход немного вероятнее, он награждён коэффициентом 3.80.

Вместе с тем аналитики считают, что заключительная встреча 10-го тура Российской Премьер-Лиги не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 1.82. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:0 в пользу москвичей.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата России «Динамо» Мх — «Динамо» М (29.09.2024)

Удивительно ли, но махачкалинское «Динамо» за пять прошлых туров чемпионата России набрало столько же очков, сколько московское «Динамо». Пока что разница между командами в турнирной таблице составляет семь очков и четыре строчки. Однако для махачкалинцев гораздо важнее находиться вне зоны вылета. Так уверенности в собственных силах больше.

Кроме того, у дагестанского коллектива ещё и в Кубке России дела обстоят перспективно. После четырёх туров в активе семь очков, отставание от лидирующего «Спартака» составляет всего два очка, а отрыв от преследователя — семь. То есть по итогам группового этапа вылет из розыгрыша турнира как минимум не грозит. А это уже кое-что для дебютанта РПЛ.

Любопытно, что данные соперники уже встречались недавно, как раз в Кубке России. Встреча также проходила на временном домашнем стадионе махачкалинского «Динамо» и завершилась вничью со счётом 2:2. Лишь благодаря послематчевым пенальти футболисты московского «Динамо» сумели оказаться сильнее — 5:3.

Здесь же стоит вспомнить, как подопечные Хасанби Биджиева кошмарили другую московскую команду — «Спартак». Кошмарили в том смысле, что нанесли редкое для гранда поражение. Игровое преимущество так-то было за красно-белыми. Однако видно, что махачкалинцы, пусть и проповедуют оборонительный футбол, не боятся играть с большими командами.

Московское «Динамо» же, как мы уже привыкли, активно идёт в атаку, а это чревато появлением свободных зон в обороне для соперников. Собственно, команда Марцела Лички при восьми забитых мячах в трёх прошлых играх в разных турнирах пропустила шесть раз. Мягко говоря, многовато.

Этим могут воспользоваться футболисты махачкалинского «Динамо». Особенно на домашнем стадионе. Особенно в Кубке России, когда тренеры дают своим лидерам немного отдохнуть от плотного календаря. Плюс в двух прошлых очных встречах забивали обе стороны. Думается, забьют и теперь.

Ставка: обе забьют за 1.97.