«Торино» — «Лацио». Экс-тренер «Спартака» Паоло Ваноли лидирует в Серии А

И после матча с римлянами сохранит первое место за своей командой.

29 сентября состоится матч 6-го тура Серии А. «Торино» будет играть с «Лацио» на стадионе «Олимпико Гранде Торино». Начало – в 13:30 мск. Как вам такое, красно-белые: Паоло Ваноли с «быками» возглавляет таблицу чемпионата Италии.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торино» — «Лацио» 29 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами римлян и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.60. Шансы туринцев оценили в 2.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.68. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.95.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Серии А «Торино» — «Лацио» (29.09.2024)

Болельщикам «Спартака» остаётся только кусать локти, смотря на успехи Паоло Ваноли в «Торино». Этот тренер становится настоящим открытием. Он добивается со своими командами тех целей, о которых они могли только мечтать. С красно-белыми итальянский специалист впервые за 19 лет выиграл Кубок России, но принял решение расторгнуть контракт.

Следующим его достижением стал вывод «Венеции» в Серию А. На этом его история с этим клубом завершилась. Ваноли решил пойти дальше и занял место главного тренера «Торино». И кто бы мог подумать, что спустя пять туров «быки» будут возглавлять турнирную таблицу чемпионата Италии.

Туринцы победили «Аталанту» (2:1), «Венецию» (1:0) и «Верону» (3:2), а вничью сыграли с «Миланом» (2:2) и «Лечче» (0:0). Первое же поражение под руководством Паоло Ваноли «Торино» потерпел в последней встрече Кубка Италии от «Эмполи» (1:2). По статистике, ударам и владению мячом «быки» были лучше, но что-то пошло не так.

Конечно же, на кубковый матч тренер сделал немало изменений, но на Серию А у него всегда сильнейший состав. С первых минут на поле выйдут Иван Илич, Самуэле Риччи и Дуван Сапата. Что касается колумбийца, то он является основной ударной силой «Торино». Помогать ему в нападении будет либо Че Адамс, либо Антонио Санабрия. Ещё не хватает помощи Николы Влашича, но он остаётся в лазарете.

У «Лацио» не так хорошо идут дела в Серии А. Да, римлянам удалось обыграть «Венецию» (3:1) и «Верону» (2:1), но были и поражения от «Удинезе» (1:2) и «Фиорентины» (1:2). Кстати, оба матча были проиграны на выезде. Поэтому у «Торино» определённо будет преимущество дома перед соперником.

Плюс «Лацио» потратил немало усилий, чтобы победить в Лиге Европы. Проще говоря, в тот момент, когда Марко Барони использовал всю основную обойму состава в еврокубках, Паоло Ваноли в Кубке Италии предоставил отдых своим лидерам. «Быки» будут гораздо свежее.

В общем, была бы эта игра в Риме, мы бы подумали дольше. А в сложившейся ситуации, когда «Торино» будет играть на домашнем стадионе, а его лидеры хорошо отдохнули, будет разумным выбором сделать ставку на победу подопечных Паоло Ваноли за 2.90. Они смогут сохранить первое место в таблице за собой как минимум ещё на один тур.

Ставка: победа «Торино» за 2.90.