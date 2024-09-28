«Крылья Советов» — «Химки». Осинькин выкарабкается, а Артига идёт ко дну

Кому-то не повезёт. И, скорее всего, это будут красно-чёрные.

29 сентября состоится матч 10-го тура РПЛ. «Крылья Советов» будут играть с «Химками» на стадионе «Солидарность Арена». Начало – в 16:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Крылья Советов» — «Химки» 29 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами самарцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.85. Шансы химчан оценили в 4.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.97. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Химки» (29.09.2024)

Этот сезон даётся «Крыльям Советов» с большим трудом. Если смотреть на картину в целом, то мы обнаружим всего три победы в 13 матчах во всех турнирах. Одержаны все они были в РПЛ и над слабыми соперниками. Самарцы обыграли «Факел» (2:0), «Пари НН» (3:1) и «Рубин» (2:0). Была ещё ничья с «Ахматом» (1:1) в последнем матче первенства.

Всё остальное – это поражения. Поэтому за Игоря Осинькина становится тревожно. Появляются новости о возможном увольнении тренера, но этого вряд ли хотят болельщики и футболисты. Поэтому в предстоящем матче нужно давать хороший результат.

«Химки» — удобный соперник, чтобы выбраться из чёрной полосы. Франк Артига в замешательстве и не понимает, как ему работать с командой, в составе которой находится много игроков. Как недавно сказал тренер: «Начинали с 43, сейчас намного меньше — 28». Летом химчане приняли в клуб большое количество ветеранов.

Вот только что с ними делать, Франк Артига не понимает. Поэтому красно-чёрные одержали всего одну победу в РПЛ и одну – в Кубке России. Но было это ещё на старте сезона. Последние девять матчей «Химки» не выигрывают. Взять хотя бы минувшие три встречи, которые запомнились поражением от «Акрона» (0:3), «Локомотива» (1:5) и ничьей с «Оренбургом» (0:0).

Опытного Дениса Глушакова перевели в дубль. Решение непонятное. Игрок мог принести много пользы, но ему даже не предоставили шанса. Вопросов много не только к Артиге, но и к руководству красно-чёрных. С учётом того, какие решения принимаются, нельзя исключать скорого увольнения наставника.

Эксперты уже выскзаывают предположения и пророчат место тренера «Химок» Гильермо Абаскалю, который недавно появился в Москве. Больше похоже на шутку, но всё может быть. У Артиги будет повод вцепиться за результат предстоящего матча всеми силами, чтобы сохранить место.

Если объективно, то у Игоря Осинькина больше шансов одержать победу. Во-первых, команда горой стоит за тренера, а у «Химок» состав толком не сформирован. Во-вторых, самарцы будут играть дома, где они одержали две победы в трёх последних встречах РПЛ. Поэтому спрогнозируем победу «Крыльев Советов» за 1.85.

Ставка: победа «Крыльев Советов» за 1.85.