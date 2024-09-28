«Наполи» — «Монца». Хвича и Лукаку горы свернут

29 сентября состоится матч 6-го тура Серии А. «Наполи» будет играть с «Монцей» на стадионе «Диего Армандо Марадона». Начало – в 21:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Монца» 29 сентября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами неаполитанцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.35. Шансы бело-красных оценили в 9.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.20.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.10. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.15.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура Серии А «Наполи» — «Монца» (29.09.2024)

Пока всё говорит о том, что «Наполи» и Антонио Конте нашли друг друга. Показатели команды пошли в гору, она добывает хорошие результаты, и, кажется, это только начало. Поражение в матче 1-го тура Серии А от «Вероны» (0:3) остаётся пока единственным в этом сезоне.

Из последних четырёх встреч чемпионата Италии неаполитанцы выиграли у «Болоньи» (3:0), «Пармы» (2:1) и «Кальяри» (4:0). Нулевая ничья с «Ювентусом» нисколько не испортила хорошего впечатления о команде.

Первоначальная задача Антонио Конте – вернуть «Наполи» в Лигу чемпионов. И пока нет поводов усомниться в том, что он её выполнит. Большие надежды тренер связывает с Ромелу Лукаку и Хвичей Кварацхелией. От ухода Осимхена «партенопейцы» ничего не потеряли благодаря появлению в составе бельгийского нападающего.

К предстоящей игре подопечные Конте подходят после победы над «Палермо» (5:0) в Кубке Италии. Главные звёзды «Наполи» Хвича и Ромелу вышли только на 76-й минуте. Поэтому на встречу с «Монцей» они будут свежими.

Бело-красные ещё не познали вкуса побед в новом сезоне чемпионата Италии. Но команда старается, и это заметно по результатам. В двух матчах она уступила – «Дженоа» (0:1) и «Болонье» (1:2), а вничью сыграла с «Эмполи» (0:0), «Фиорентиной» (2:2) и даже с «Интером» (1:1).

В минувшей встрече, проходившей в Кубке Италии, «Монца» одержала победу над «Брешией» (3:1). Это должно придать оптимизма футболистам, но его вряд ли будет достаточно, чтобы сдержать мощное нападение Антонио Конте. В последней очной встрече «Наполи» победил бело-красных – 4:2.

Вероятнее всего, выиграет и на этот раз. С тех пор неаполитанцы стали даже сильнее. Мы предлагаем ставку на победу «Наполи» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.00. Недавно тренер рассказал, что хочет войти в историю «партенопейцев». Кажется, в достижении этой цели ничто не может помешать ему.

Ставка: победа «Наполи» с форой (-1.5) за 2.00.